CANLI İZLE A SPOR: Akhisar Galatasaray canlı izle ! Akhisar Galatasaray CANLI SKOR

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray bu akşam saat 20.30'da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kupada yarı final aşamasına gelene kadar Sivas Belediye, Bucaspor ve Atiker Konyaspor'u eleyerek yarı finale çıktı. Akhisarspor ise ise 24 Erzincanspor, Ankara Demir, Boluspor ve Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükseldi. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı ise Galatasaray 4-2 kazanmıştı. Bu önemli mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimizden canlı olarak takip edebilecek, mücadelenin sonlanması ile beraberde Akhisarspor Galatasaray maçı geniş özet ve gollerine ulaşabileceksiniz. İşte maç öncesinde iki takım hakkında tüm bilgiler...

Akhisarspor ile Galatasaray kupada 5. randevuda

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile kupada daha önce 4 kez mücadele etti. Bu maçların ikisinden sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, 2 müsabaka da berabere bitti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.30’da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kupada Sivas Belediye, Bucaspor ve Atiker Konyaspor’u eleyerek yarı finale çıktı. Akhisar ise 24 Erzincanspor, Ankara Demir, Boluspor ve Kayserispor’u eleyerek yarı finale yükseldi. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı.

Kupada 5. randevu

Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsi 2015-2016 sezonunda oynanandı. İlk olarak grupta eşleşen iki takım, daha sonra çeyrek finalde mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada Galatasaray 2 kez rakibini mağlup ederken, 2 maç da berabere bitti.

17.12.2015

Galatasaray: 2 - Akhisarspor: 1 (Çeyrek final)

19.01.2016

Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 1 (Çeyrek final)

10.02.2016

Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2 (Grup maçı)

02.03.2016

Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 1 (Grup maçı)

Sinan Gümüş, kupa atıyor

Galatasaray’ı Türkiye Kupası’nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Gümüş’ün yanı sıra lig golcüsü Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin 3'er kez ağları havalandırdı.

T.M. Akhisarspor’da Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşacağı Galatasaray maçının biletleri bugün satışa çıktı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 27 Şubat Salı günü Galatasaray ile karşılaşacak. Bu mücadelenin biletlerinin de bugün saat 15.00 itibariyle satışa çıktığı bildirildi. Bilet fiyatlarının ise batı kapalı 110 TL, Güney ve Kuzey kale arkası 75 TL ve misafir takım 100 TL’den satılacağı öğrenildi. Biletler Spor Toto Akhisar Belediye Stadı önündeki Passolig gişelerden ve passo.com.tr internet sitesinden alınabilecek.

Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanda bugün 28 yaşına giren Fas'lı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Teleset Mobilyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçerek karşılaşma için kampa girecek.



