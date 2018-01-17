CANLI İZLE A SPOR: Başakşehir Giresunspor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Başakşehir Giresunspor'u konuk edecek. İlk maçta 3-1'lik mağlubiyet alan Başakşehir, bu maçtan galip gelerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yaparken, ilk maçtan avantajı kapan Giresunspor ise mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılarak çeyrek finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Başakşehir-Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ocak Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Son 16 turunun ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.Giresunspor'a galibiyeti getiren goller Dialiba, Dale ve Korkishko atarken, Başakşehir'in tek golü Mevlüt'ten gelmişti.

Arda Turan Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı

Arda Turan, imza töreninden sonra Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı. Çalışmalarda çok mutlu gözüken Arda’ya tribünlerden büyük destek vardı.

Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği Arda Turan ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından karşılanan Arda’ya Başakşehirli taraftarlardan yoğun destek geldi. Kendisine yapılan tezahüratlara karşılık veren Arda birçok kez tribünler tarafından çağrıldı. Öte yandan Emre Belözoğlu ile birlikte de tribünlere çağrılan Arda Turan, tribünleri tecrübeli futbolcu ile birlikte selamladı. Çalışmalar sırasında istekli ve arzulu görünen Arda, antrenmanın basına açık olan son kısmında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başakşehirli futbolcular antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümde ise 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Akın Çorap Giresunspor’da Dale krizi

TFF 1.ligin güçlü ekiplerinden A.Ç Giresunspor sezon başında Fransa 2. Liginden transfer ettiği Junior Dale takımın Antalya kampında yeşil-beyazlı ekipten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

A.Ç Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, tecrübeli oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Yaşanan bu gelişme bizi üzdü çünkü 'Giresun’a gelmek istemiyorum' ciddi bir laf. Biz iyi bir oyuncu transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Kendisi ailevi sebeplerini öne sürdü. Kendisiyle şu an görüşmelerimiz devam ediyor ve şunun bilinmesini isterim görevde olduğum süre içinde her zaman Giresun’u herşeyin üstünde tuttum hiç bir zaman bu şehrin hiç kimseye farklı yönlerden aşağıya indirmesine izin vermedim. Şuan da da böyle olacak. Dale ile görüşmemiz devam ediyor tabi Giresunspor'dan biri gidecekse bunun bir bedeli olacak” dedi.





