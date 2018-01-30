CANLI İZLE A SPOR:Beşiktaş Gençlerbirliği canlı izle A Spor,BJK Gençlerbirliği kaç kaç ?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında bu akşam Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Beşiktaş, avantajlı bir skor alarak rövanşa rahat çıkmak istiyor. Süper Lig’in ikinci yarısına Antalyaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlayarak şampiyonluk yolunda 2 önemli virajı geçen Beşiktaş, gözünü kupaya çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan siyah-beyazlılar, avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bugün yapılacak olan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Ümit Özat’ın tekrar takımın başına gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak.Bu önemli karşılaşmayı ise maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı olarak izleyebilecek ve maçln sonlanması ile beraberde Beşiktaş BJK- Gençlerbirliği maçının geniş özet ve gollerini izleyebileceksiniz.İşte karşılaşma öncesinde iki takım hakkında tüm bilgiler...

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Pektemek, Negredo.

2003’ten bu yana evinde yenilmiyor

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında evinde oynadığı maçlarda ise büyük üstünlük sağlıyor. Siyah-beyazlıların sahasında oynanan 56 mücadelede Beşiktaş 35 galibiyet elde ederken, 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği, rakibini deplasmanda 3 kez yenebildi. Son olarak Beşiktaş’ın 100. yılında Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Ankara ekibi, normal süresi 3-3 biten Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş’ın deplasmanda 4-3 yenmeyi başarmıştı. Gençlerbirliği bu maçın ardından deplasmanda oynadığı mücadelelerde galibiyet alamadı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 114 karşılaşmada ise Beşiktaş 65 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise 14 kez kazandı. 35 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Şenol Güneş-Ümit Özat karşı karşıya

Gençlerbirliği’nde tekrar göreve gelen Ümit Özat, geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta oynanan ve Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı maçta Şenol Güneş’le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Şenol Güneş, maç esnasında yanına gelen Ümit Özat için, “Herhalde elimi öpmeye gelmiştir” ifadelerini kullanmış, Özat da Şenol Güneş’in bu cümlesinin ardından, “Bir daha elini öpmem. 80 yaşından sonra İstanbul’a gelince değişmiş” cevabını vermişti. İki teknik adam, yaşanan bu tartışmanın ardından uzun süre sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.



Vagner Love kadroda

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlıların bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 2.5 yıllığına transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlılar ile ilk maçına bu akşam çıkacak. Kartal'ın kupada Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş forması ile ilk kez Vodafone Park çimlerine ayak basacak.

Stephane Sessegnon: ''İlhan Cavcav'ı anlattılar, onunla çalışmayı çok isterdim”

İlk maçında yeni takımı Gençlerbirliği'ni galibiyete taşıyarak ilgi odağı olan Stephane Sessegnon, “Geldikten sonra İlhan Cavcav'ı anlattılar, onunla çalışmayı çok isterdim” dedi. Teknik Direktör Ümit Özat ise kupada oynayacakları Beşiktaş maçı için yendikleri halde mutlu olacaklarını, yenildikleri takdirde ise dünyanın sonu olmadığını belirtti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'den bonservis bedeli olmadan 1.5 yıllığına 1 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer edilen ve 4 gün önce takıma katılan Beninli futbolcu Sessegnon, çıktığı ilk maç olan Konyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sessegnon, Ankara'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Bana teklif geldiğinde Türkiye ve Gençlerbirliği hakkında araştırma yaptım. Çok kaliteli bir kulübe geldim ve kısa bir süre de olsa Ankara ve Gençlerbirliği’nde olmaktan mutluyum. İlk maçta gol ve asist yapmak benim için güzel bir şey. Ama en önemlisi takımın üç puan almasıydı. Bunu başardık takım arkadaşlarımla, bu nedenle mutluyum” diye konuştu.

Sessegnon: ''İlhan Cavcav'ı tanımıyorum''

Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ı tanıyor musun sorusuna Stephane Sessegnon, “Hayır tanımıyorum ama geldikten sonra arkadaşlarım anlattı. Çok üst düzey bir insanmış tanımak ve onunla çalışmak çok isterdim. Ama hayat bu. Şimdi çok çalışmamız lazım. Kupada Beşiktaş ve ligde Fenerbahçe maçlarımız var. Kupa maçının telafisi var ama lig maçı bizim için çok önemli. Çıkıp oynayacağız ve takım ruhunu ortaya koyarak elimizden geleni yapacağız. Lig, rahmetli başkanın adını taşıyor. Bu nedenle bizim ve Gençlerbirliği camiası için bu sezon çok önemli” ifadelerini kullandı.

Özat: "Sessegnon'u Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya önerdi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Sessegnon'u kendilerine Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya'nın önerdiğini söyleyerek, "Aslında başkasını alıyorduk. Araştırmalarımızı yaparken bize eski futbolcularımızdan Ali Cansun ve Sedat Yeşilkaya Fransa'da bir oyuncu var diyerek bize önerdiler. Stephane Sessegnon'u anlattılar izledik ve bonservis bedeli vermeden aldık. 14 güne yakın görüşmeler sürdü ve bugün ne kadar doğru bir transfer yaptığımız ortada. Şimdilik yüzde 40 kapasite ile oynuyor. Ama kısa bir sürede takımın lideri, Türkiye’nin oynadığı bölgede en iyi futbolcusu olacak. Benim için her mevkide iki oyuncu olmalı. Alternatifli kadro kurmak zorundayız. İlk haftadan Stephane'nin kalitesini ortaya koyması beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına da değinen Özat, şunları söyledi:

“Keyifli bir maç olacak. Yenersek mutlu oluruz. Yenilirsek de dünyanın sonu değil.”

