CANLI İZLE A2: Beşiktaş Osmanlıspor A2 canlı izle,BJK Osmanlı maç kaç kaç ?

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş Osmanlıspor ile saat 20.30'da karşılaşacak. Alper Ulusoy'un yöneteceği mücadeleyi bu haberimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kritik mücadelenin sonlanması ile beraber de Beşiktaş Osmanlıspor maçı geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte karşılaşmaya ait tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Tolga-Gökhan-Pepe-Tosic-Caner-Atiba-Tolgay-Oğuzhan- Babel- Cenk-Negredo

Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30’da Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçını oynayacak.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

Vodafone Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş AŞ-Osmanlıspor F.K. Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Vodafone Park Stadı’nda saat 20.30'da Beşiktaş AŞ ile Osmanlıspor F.K. arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi, Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak. (Otesel İnişleri)"

Beşiktaş, Vida'yı borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hırvat oyuncu Domagoj Vida ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman basına kapalı olarak yapıldı. Takım halinde ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 11.00'de basına kapalı olarak devam edecek.









