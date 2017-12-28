CANLI İZLE A2: Boluspor Akhisarspor A2 canlı izle,Bolu Akhisar maç kaç kaç ?

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor Akhisarspor ile saat 16.30'da karşılaşacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadeleyi bu haberimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kritik mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte karşılaşmaya ait tüm bilgiler...

Boluspor 0-0 Akhisarspor

Boluspor Başkanı Çarıkçı: "Hedefimize son 7 haftada ulaştık"

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, sezonun başında istedikleri puanları alamadıklarını ancak hedefledikleri yeri son 7 haftada aldıkları puanla yakaladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin son maçını deplasmanda Denizlispor ile oynadı. Ligin ilk yarısını 24 puanla 6. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdıktan sonra Sait Karafırtınalar ile çıktığı lig ve Türkiye Ziraat Kupası maçlarında arka arkaya puan almayı başardı.

Ligin son maçını ve ilk yarıyı değerlendiren Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, “Denizli’ye 3 puan almak için gitmiştik. Takımımızın son haftalardaki çıkışı da bize umut vermişti. Ancak tek kale oynamamıza rağmen sahadan 1 puanla ayrıldık. Bu da bizim için kötü bir puan değil” dedi.

“Kupada olmak istiyoruz”

Ligin ilk yarısının bitmesiyle kupa maçlarına yoğunlaşacaklarını söyleyen Çarıkçı, “Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası’nda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacağız. Bu maç bizim için zorlu bir maç olacak. Kendi tesislerimizde ve Antalya’da kamp dönemimizi geçirdikten sonra Giresunspor ile ligin ikinci yarısına başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Devre arası takviye yapabiliriz”

Açıklamasının sonunda transfer çalışmalarına da değinen Başkan Necip Çarıkçı, “Devre arasında takıma 1 veya 2 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Bu ara transferde birçok takımın oyuncu talepleri de var. Özellikle bizim ligde çok takım oyuncu almak istiyor. Baktığımız zaman piyasada oyuncu da yok. Bu ligde hiçbir takım iyi oyuncusunu bırakmıyor. Belki 1-2 transfer yapabiliriz. Eğer olmazsa da hocamız eksik bölgeleri kendi içinden tamamlayabilir. Bir ay boyunca transfer devam edecek. Şu anda tek isteğimiz kampımızın iyi geçmesi. İkinci devreye artık mazeret üretmeden devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

T.M. Akhisarspor Okan Buruk'la devam ediyor

Teleset Mobilya Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılacağı ve Hamza Hamzaoğlu ile görüşüleceği haberleri kesin bir dille yalanlanarak, Okan Buruk'un görevinin başında olduğu bildirildi.

Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden T.M. Akhisarspor yönetiminin Okan Buruk ile yolları ayıracağı ve Hamza Hamzaoğlu ile görüşüleceği yönünde çıkan haberler kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile yalanlandı.

Konu hakkında bir açıklama yapan T.M. Akhisarspor yönetim kurulu, "Basın ve medyada çıkan teknik direktör değişikliği ile ilgili haberler, yakıştırmalar tamamıyla asılsız ve yalan haberdir. Hocamız Okan Buruk ile ekibi görevlerinin başındadır ve gelecek sezon planlamamızı birlikte yapmaktayız. Bu türden yapılan yalan haberleri kaleme alanları Akhisarspor'a ve emeğe, saygıya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



