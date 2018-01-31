CANLI İZLE A2:Akhisar Kayseri canlı izle A2 | Akhisarspor Kayserispor maç kaç kaç ?

Akhisarspor Kayserispor mücadelesi canlı izleme bilgileri ile karşınızdayız... Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak maçı donmadan kesintsiz bir şekilde canlı izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu kritik mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz.İşte mücadele ile ilgli iki takım hakkında bilgiler...

Akhisar’da kupa maçı biletleri satışa çıkıyor

T.M. Akhisarspor, kupada karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 18.30’da başlayacak karşılaşmanın rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 18.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak.

T.M. Akhisarspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yarın oynanacak karşılaşmanın biletlerinin bugün saat 14.00’den itibaren satışa çıkacağı bildirildi. Karşılaşmanın biletleri batı kapalı 50, Doğu Maraton 35, Kuzey ve Güney kale arkaları 20, misafir takım ise 30 TL’den satılacağı kaydedildi.

Yılmaz Atabarut Akhisar Belediyespor Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor’da cezalı oyuncu bulunmazken, Kadir Keleş’in sakatlığı sürüyor. Sakatlıktan çıkan kaleci Fatih Öztürk’ün ise yarınki maçta kaleyi koruması bekleniyor.

Deniz Türüç 25. yaş gününü takım arkadaşları ile kutladı

29 Ocak 1993 Hollanda doğumlu olan Kayserispor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Deniz Türüç, 25. yaş gününü takım arkadaşları ile kutladı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 31 Ocak 2018 Çarşamba günü oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Antrenman sonrasında 25 yaşına giren tecrübeli orta saha Deniz Türüç’ün doğum günü kutlandı. Doğum günü pastasını kesen Deniz Türüç, “Beni unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu doğum günü benim için çok önemli. Umarım önümüzdeki kupa maçını ve ligdeki maçı kazanırız ve bu benim hediyem olur. Size teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

