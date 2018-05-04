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CANLI İZLE | Adanaspor - Eskişehirspor maçı canlı izle goller izle

Adanaspor - Eskişehirspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile Eskişehirspor keşı karşıya gelecek. Peki Adanaspor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Adanaspor - Eskişehirspor maçını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Adanaspor - Eskişehirspor maçı canlı izle goller izle

04 Mayıs 2018 14:17

Adanaspor - Eskişehirspor karşılaşması!.. Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Adanaspor kendi sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak.


Saat 17.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Ata Yıldırım yapacak.


Spor Toto 1. Lig'de son haftaya girilirken iki takımın da iddiası bulunmuyor. Ev sahibi Adanaspor topladığı 43 puanla 12. sırada yer alırken, kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Eskişehirspor ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.


Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta oynanan karşılaşmalarda Adanaspor deplasmanda İstanbulspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştu. Eskişehirspor ise kader maçında Boluspor'a karşı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi bularak son haftaya girerken kümede kalmayı garantilemiş ve derin bir nefes almıştı.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Eskişehir'de oynanan karşılaşmayı konuk takım 2-1 kazanmayı başarmıştı.

ADANASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Spor Toto 1. Lig'in son haftasında oynanacak Adanaspor - Eskişehirspor karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. Buna göre iki takım arasında saat 17.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 4'ten naklen yayınlanacak.


ADANASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MÜCADELESİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ADANASPOR - ESKİŞEHİRSPOR KARŞILAŞMASININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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