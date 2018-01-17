CANLI İZLE: Akhisar Boluspor A2 canlı izle, Akhisar Bolu kaç kaç?

Akhisarspor Boluspor canlı izleme bilgileri ile karşınızdayız... TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor karşısında ilk müsabakada 2-1'lik mağlubiyete engel olamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakada 1-0'lık galibiyetin yanı sıra her türlü 2 farklı galibiyette adını çeyrek finale yazdıracak. Akhisarspor müsabakayı 2-1 kazandığı takdirde maç uzatmaya gidecek, bunun dışındaki her sonuçta Boluspor çeyrek finale çıkacak. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Boluspor arasındaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Ege temsilcisinde sakatlıkları bulunan Kadir Keleş ile Fatih Öztürk maçta forma giyemeyecek. Cezası devam eden teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada da takımının başında sahaya çıkamayacak.

Akhisarspor-Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ocak Çarşamba günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma A2 ekranlarından naklen yayınlanacak

Umut Meras: “Hedefim A Milli Takım’a yükselmek”

Boluspor’un genç oyuncusu Umut Meras, hedefinin A Milli Takım’a yükselmek olduğunu ifade ederek, “Hedefim Boluspor ile Süper Lig’e çıkıp orada oynayıp daha sonra A Milli Takım’a yükselmek” dedi.

TFF 1. Lig’in devre arasında Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Boluspor’da genç futbolcu Umut Meras, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kamp döneminin yoğun geçtiğini söyleyen Umut Meras, “Geldiğimizden beri çift antrenman yaptık. Hocamız buna neşe katıyor. Zorlu bir sürece giriyoruz. TFF 1. Lig’in ikinci yarısı daha zorlu geçiyor. O yüzden iyi çalışmamız lazım. Takımımıza yeni arkadaşlarımız katılmadı ama isimleri geçen arkadaşlar var. Umarım daha iyi olacağız” diye konuştu.

“Uyum süreci uzun sürdü”

Takıma yeni gelen oyuncuların uyum sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Meras, “Yeni hocalar gelince adaptasyon zor oldu ve lige kötü başladık. Hoca değişikliği takıma iyi geldi. Sait hocamız bu ligi bilen bir hoca. Oyuncularla iletişimi çok iyi. O yüzden iyi gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedefim A Milli Takım’a yükselmek”

Uzun süreçte hedefinin A Milli Takım'a yükselmek olduğunu dile getiren genç futbolcu, “Boluspor ile Süper Lig’e çıkıp orada forma giyerek daha sonra A Milli Takım’da oynamak istiyorum. Bizim hedefimiz ilk ikiden çıkmak. Bu sene inşallah Süper Lig’e çıkabiliriz. Boluspor köklü bir kulüp. Zamanında dört büyüklere kök söktürmüş bir takım. Şu anda Başkan Necip Çarıkçı ile kalkınma planı içerisindeyiz. İnşallah iyi olacak” açıklamasında bulundu.

“Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği’nden teklif aldım”

Süper Lig’den Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği’nden teklif aldığını açıklayan Umut Meras, “Başkanımız bana, ‘Bu sene şampiyon olup lige çıkacağız, seni hiçbir yere bırakmıyorum. Teklifleri bu seneden sonra değerlendir' dedi. Ne kadar kısa sürede Süper Lig’e ulaşırsanız o kadar iyi. Ben Boluspor’un çocuğuyum, burada yetiştim. A takımda 4 yıldır oynuyorum ve buradan Ümit Milli Takım'a gittim. O yüzden başkanın durumunu olumlu karşıladım. Takımımla da 1.5 yıllık yeni sözleşme imzaladım. Yarım sezon sonrasında durumlara bakacağız” diye konuştu.

TM Akhisarspor kendi stadındaki ilk maçı Antalyaspor'la yapacak

Süper Lig’de 6. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor’un stadyum çilesi resmen sona erdi. Süper Lig'deki maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisarspor, evine taşınıyor. Ege ekibinin yeni stadındaki ilk rakibi Antalyaspor olacak.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu, Süper Lig'in 19. haftasında Akhisarspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile kapılarını seyircilere açacak.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, belediye meclis üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında fiziki anlamda tüm donanımlarının yapımı sona eren Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda, TFF temsilcilerinin de onayı ile artık resmen maç oynanabileceğini ve Antalyaspor maçı ile resmen kapıların seyircilere açılacağını söyledi.

Stadyumu iki aşamada bitirdiklerini belirten Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu şu anda nihayet sonuçlanmış durumdadır. Fiziki anlamda mekanımız, stadyumumuz bitti. Süreçleri hep beraber takip ettik, tabii ki ikinci aşamada bitirebildik. İlk ihalemiz sonuçlanmamıştı. Daha sonra bir ikmal ihalesi ile ikinci bir aşamaya geçtik. Akhisar ölçeğinde bugüne kadar yapılmış en büyük yatırımdır ve bu anlamda bizim için çok değerli. Bu ölçekteki bir stadyum açısından da Türkiye’nin en iyi statlarından bir tanesidir. Yaklaşık 13 bin kişilik stadyumumuz şu anda Türkiye’nin en iyi statlarından bir tanesidir. Olması gereken tüm donanımlar burada var. Süper Lig kriterleri, hatta UEFA ve FİFA gibi kriterler de burada uygulandı. Bu aşamalar içerisinde tabii ki sıkıntılı geçen zamanlarımız oldu ama bizim için önemli olan şu anda stadımıza kavuşmuş olmamızdır" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor maçı ile resmen stadımıza kavuşuyoruz"

Akhisar Stadyumu'nda resmen maç oynanabilmesi için herhangi bir engel kalmadığının altını çizen Başkan Hızlı, "En son valilikte Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin de nezaretinde yapılan toplantıda stadımız maç oynanabilir raporunu almıştır. Bu süreçler devam ediyor, bunların bildirimleri olacak. Ama resmen artık sağlık açısından, emniyet açısından bütün kontroller yapılmıştır ve stadımız fiziki olarak artık maç oynanabilir bir stattır. Resmen artık Akhisarspor’umuz maçlarını oynayabilecektir. İnşallah Antalyaspor maçı ile birlikte Akhisar stadımıza resmen kavuşmuş olacağız. Bizler bugün meclis üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelip bunu kutlamak ve kahvaltıda buluşmak hem de bu resmi açıklamayı yapmak için bir araya geldik. Ben tekrar katılan meclis üyesi arkadaşlarımıza işi olup gelemeyenlere de çok teşekkür ediyorum. Akhisar için hayırlısı olsun, inşallah takımımız burada daha nice yıllar Süper Lig’de mücadele etmeye devam eder" dedi.

"Cumhurbaşkanımız'ın özel talimatları oldu"

Akhisar’da maç oynamanın ayrı bir duygu ifade ettiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Salih Hızlı, “5 buçuk sezondur diyebiliriz, taraftarımız büyük bir özveri ile Manisa’da bizi destekledi. Deplasmana gidip destekledi. Biz onlarla üçüncü ligden buyana sürekli takımımıza omuz omuza destek veriyoruz. Bu anlamda bu hikayenin kahramanlarıdır, futbolcularımızla, yöneticilerimizle birlikte onlar çok büyük bir özveri ile buradan Manisa’ya 5 buçuk yıl boyunca taşındılar ve takımlarını desteklediler. 5 buçuk yıldır takımımız ligde tuttuk, altıncı sezonumuzu geçiriyoruz inşallah bundan sonra da takımımız bu özveri sayesinde ligde kalmaya devam edecektir” diye konuştu.

Stadyum inşaatının yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük özveri gösterdiğini kaydeden Belediye Başkanı Salih Hızlı, Cumhurbaşkanımızın özel talimatları oldu, Allah ondan razı olsun. İlgili bakanlarımız, Gençlik Spor Bakanlarımız dönemi boyunca spor bakanımız sağolsun çok özel ilgi gösterdi. Spor Toto teşkilatımız bu anlamda bize sponsor olarak çok katkı sağladılar. Belediye Meclis Üyelerimiz çok özel katkı sağladılar. Şehrimiz bu konuda bizi motive etti, bu anlamda stadın bitirilmesi için. Sürekli söylediğim bir şey var Akhisar ölçeği bu stadyum için zorlanan bir ölçek ama bunu da biz başardık. Şimdi bize düşen Akhisarlılara düşen bu tesisin hakkını vermektir" dedi.

