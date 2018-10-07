CANLI İZLE | Akhisarspor - Trabzonspor canlı izle | Trabzonspor maçı şifresiz izle | beIN SPORTS izle

Akhisarspor - Trabzonspor canlı izle... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu karşılaşma öncesi Trabzonspor'un 10 puanı, Akhisarspor'un ise 5 puanı bulunuyor.

Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın deplasman kaderini değiştirmek istiyor. Dış sahada oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan çıkartabilen Karadeniz ekibi Akhisarspor yenerek bu sezon ilk kez dış sahada 3 puanla tanışmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor ilekarşılaşacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.

Deplasmanda bu sezon maç kazanamayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, takımının ve kendisinin dış sahadaki kaderini değiştirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Karadeniz ekibi dış sahada elde ettiği 1 puanla deplasmanda en az puan elde eden takımlardan biri oldu.

Deplasmanda 9 maçtır kalesini gole kapayamadı

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 9 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Bordo-mavili takım söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kalesinde 14 gol gören bordo-mavililer rakip filelere ise 16 kez havalandırdı.

Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki maçla 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kazanırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynan maçlarda Akhisarspor, Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenerken, bordo-mavililer ise Manisa'da rakibini 3-1'le geçti.

Manisa'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın ikisinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 11 gol yedi, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.