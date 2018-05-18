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CANLI İZLE | Alanyaspor - Antalyaspor canlı izle goller izle

Alanyaspor - Antalyaspor! Süper Lig'de Alanyaspor ie Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İşte Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Alanyaspor - Antalyaspor canlı izle goller izle

18 Mayıs 2018 12:36

Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması! Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Saat 18.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Yusuf Bozdoğan yapacak.


Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de kalmayı garantilemişti. Güney ekibi 37 puanla 14. sırada bulunuyor. Antalyaspor ise 38 puanla 13. sırada yer alıyor.


Öte yandan iki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 3-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.


ALANYASPOR - ANTALYASPOR KARŞILAŞMASININ YAYINCISI


Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'den naklen ekranlara gelecek.


ALANYASPOR - ANTALYASPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ALANYASPOR - ANTALYASPOR KARŞILAŞMASININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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