CANLI İZLE: Alanyaspor Bursaspor canlı izle, Alanya Bursa maç kaç kaç?

Alanyaspor Bursaspor maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz. Süper Lig’de orta sıralarda yer alan iki ezeli rakibin mücadele edeceği maçta Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 18 karşılaşmada 5 galibiyet,3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 18 puanla 14.sırada yer alan Alanyaspor, son 18 haftada 7 galibiyet,4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ligin 9.sırasında bulunan Bursaspor ile karşılaşacak. Bu akşam 13.30’da Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Alanyaspor Bursaspor maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Alanyaspor 0-1 Bursaspor

Alanyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Aytemiz Alanyaspor sahasında yarın oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Bursaspor’u konuk edecek olan Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenman gruplar halinde ayak tenisi çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, çıkış ve koordinasyon içeren eğlenceli oyunla sona erdi. Alanyaspor, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.

Alanyaspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Bursaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Alanyaspor Bursaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Alanyaspor Bursaspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Filipe Augusto Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor ara transferde Barış Başdaş'tan sonra Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu da renklerine bağladı.

Aytemiz Alanyaspor, Benfica'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu 1,5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu daha önce ülkesinde EC Bahia, Avrupa'da Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica formalarını giydi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Benfica'dan orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu 1,5 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Orta sahadaki eksikliklerini giderdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Allah kaza bela vermeden bir sezon geçirmesini diliyorum. Kendisine teşekkür ediyor, camiamıza da hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

“Takımımın gücüne güç katarım”

Filipe Augusto ise Alanya'ya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür eden Augusto, "Kendimi iyi ve öz güvenli hissediyorum. Alanyaspor için sahada elimden geleni yapıp, kulübüme faydalı olacağım" diye konuştu.

Takımda Brezilyalı oyuncunların olduğunu dile getiren Augusto, Welinton, Vagner Love ile Fernandes ile daha önce konuştuğunu kaydetti. Adaptasyon süresince bu futbolcuların kendisine yardımcı olmasını umduğunu belirten Augusto, "Adaptasyon sürecini en kısa sürede aşarak takımımın gücüne güç katarım" diye konuştu.

Avrupa'da Valencia, Braga, ve Benfica takımlarının formasını giyen Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 ve ligde 8 maçta oynadı.



Le Guen: "Takım olarak savaşmaya hazırız"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, “Takım olarak savaşmaya hazırız. Önümüzde bir deplasman karşılaşması var. Ben eminim ki bu karşılaşmadan mutlaka bir şeyler çıkartacağız, çıkarmamız gerekiyor” dedi.

Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir maçında hayal kırıklığı yaşadığını defalarca söylediğini aktaran Le Guen, “Bunun belli sebepleri vardı. Umduğumuz sonucu alamadık bu karşılaşmadan. Umutsuzum değilim kesinlikle. Takımımdan bir reaksiyon bekliyorum. İyi sonuçlara geri dönüş yapacağımızı, iyi sonuçlar almaya tekrardan başlayacağımıza inanıyorum. Bunu söyledim ama başımız dik. Takım olarak savaşmaya hazırız. Önümüzde bir deplasman karşılaşması var. Ben eminim ki bu karşılaşmadan mutlaka bir şeyler çıkartacağız, çıkarmamız gerekiyor. Zor ve yoğun bir lig Türkiye ligi. Herkesin birbirine yakın olduğu yoğun bir lig. Mutlaka bir şeyler kazanacağımıza inanıyorum bu karşılaşmadan ama her şeyden önce savaşacağız” dedi.

"Böyle bir ceza olamaz"

Bir basın mensubunun, ‘Başakşehir yenilgisinin bir cezası olacak mı?’ şeklindeki sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Ceza kelimesini kullanmak çok doğru mu emin değilim. 11’de olmamak hiçbir zaman ceza değildir. Böyle bir ceza olamaz. Ben bir teknik direktörüm ve seçim yapmak zorundayım. Bu tarz maçlardan sonra böyle değerlendirmeleri yapmak, akıllardan böyle şeylerin geçmesi normaldir ama takım içinde bir rekabet var. İyi olanın oynaması gereken bir rekabet, bir yarışma var. Ben de bu yarışmanın hakemiyim. İyi olan kimseyi sahaya koymak konusunda görevliyim."

"Konuştuklarımız bizim aramızda"

Futbolcularıyla bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Fransız teknik adam, “Bunlar her zaman yaptığımız görüşmeler. Kazansak da bazı görüşmeler gerçekleştiriyorum oyuncularımla, kaybetsek de. Böyle bir mağlubiyetten sonra gerçekleştirdiğimiz rutin görüşmelerin çapı biraz değişiyor. Belli adaplar olmalı oyuncularla aramızda. Onlarla bir görüşme yapıyorum ve bu görüşme tabi ki de onlarla benim aramda kalacak. Konuştuklarımız bizim aramızda. Onlar bilir, ben bilirim ama basın önünde bu konuştuklarımızı anlatmayacağım" dedi.

Batalla’nın tedavisine devam edildi

Öte yandan yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Kofi Atta, takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaptan Batalla’nın ise tedavisine devam edildi.

Kubilay Kanatsızkuş ameliyat oldu

Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş da kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle bugün Katar'da kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Kubilay, ameliyatın ardından yaklaşık 1 hafta sürecek tedavi programından sonra Bursa'ya gelecek ve tedavisine burada devam edilecek.

Genç oyuncunun 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi.

Alanya yolculuğu yarın

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00’da Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Alanya’ya gidecek.



