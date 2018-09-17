CANLI İZLE | Alanyaspor - Trabzonspor canlı izle goller izle | Trabzonspor maçı şifresiz

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

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Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Alanya kafilesinde yer almadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçı için Alanya'ya gitti. Bordo-mavili takımda Burak Yılmaz, Mejad Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile Alanya'ya hareket etti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlıkları nedeniyle Mejad Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak ve Burak Yılmaz yer almadı

Bordo-mavili takımın gelişi sırasında bazı taraftarlar futbolcular ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdiler. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yöneticilerde kafileyle birlikte Alanya'ya gitti.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kafilesinde ise şu futbolcular yer aldı:

"Onur Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Zeki Yavru, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Jose Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega.

Trabzonspor zirveye odaklandı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı farklı yenerek eski günlerini hatırlatan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alarak zirveye bir adamı daha yaklaşmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerinden yapılıyor. Galatasaray galibiyetinin daha çok anlam kazanması için rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ise bu sezon ilk dış saha galibiyeti almanın mücadelesini verecek.

Deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçta İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken, Ankara'da ise MKE Ankaragücü karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. İki maçta sadece 1 puan alan Trabzonspor, Karaman yönetiminde deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor, en son dış saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Bursaspor'u 3-1 yenerek elde etti. 13 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 126 gün sonra dış sahada galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

İki takımın dikkat çeken istatistiği

Trabzonspor, ligde maçların ilk 30 dakikasında rakip filelere altı gol göndererek, bu sezon bu dakikalarda en fazla gol bulan takım konumunda. Alanyaspor ise karşılaşmaların ilk 30 dakikalık bölümlerinde henüz gol yemese de bordo-mavililerin bu istatistiği karşısında nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor.

En golcü Rodallega

Trabzonspor'un en golcü ismi ise Kolombiyalı Hugo Rodallega oldu. Burak Yılmaz'ın sakatlığından golcü oyuncuyu aratmayan bir performans ortaya koyan Rodallega Aytemiz Alanyaspor maçında Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak. Ligde 3 golü bulunan Rodallega'yı 2 golle Nwakaeme ve 1'er golle Ekuban, Onazi, Novak ve Olcay Şahan takip etti.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 5. kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı yönetecek hakem Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer ise 1 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda bordo-mavililer rakibine evinde 4-3 mağlup olurken, Trabzonspor ise deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.