CANLI İZLE | Alanyaspor - Trabzonspor canlı izle goller izle | Trabzonspor maçı şifresiz izle

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

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CANLI | ALANYASPOR 1-0 TRABZONSPOR (İkinci yarı oynanıyor)

4' Merih

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

2' Alanyaspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

4' Ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Merih düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi

5' Golden sonra Trabzonspor baskı kurmak için çabalıyor.

6' Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında top doğrudan kaleye gitti. Kaleci Ufuk kalesinde dikkatli ve topun sahibi oldu.

8' Ceyhun Gülselam ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kaleci Onur'da kaldı.

10' Rodallega ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti kaleci Ufuk gole izin vermedi. Korner!

11' Kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

16' Alanyaspor'da Baiano sağ kanattan içeri girdi ve pasını çıkardı ama top savunmadan kornere çıktı.

17' Kullanılan köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

19' Olcay sağ kanatta yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

20' Ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Nwakaeme topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin bayrağı havada...

22' Ceyhun Gülselam'ın şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

23' Alanyaspor gole çok yaklaştı! Villafanez'in ceza sahası içinden şutunu Onur son anda kornere çeldi.

24' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambol yaşandı, o karambolde Trabzonspor savunması topu güçlükle uzaklaştırdı.

30' Trabzonspor mutlak bir golü kaçırdı! Sağ kanattan gelen ortada Rodallega'nın kafa vuruşu kaleciden döndü. Penaltı noktası üstünde dönen topa vuran Olcay'ın şutunu Alanyaspor savunması çizgiden çıkardı.

33' Trabzonspor mutlak bir golü kaçırdı! Sağ kanattan gelen ortada Rodallega'nın kafa vuruşu kaleciden döndü. Penaltı noktası üstünde dönen topa vuran Olcay'ın şutunu Alanyaspor savunması çizgiden çıkardı.

38' Sağ kanattan Rodallega'nın içeriye sert kestiği topa kimse dokunamadı. ters kanatta topla buluşan Nwakaeme, çalım deneyerek ceza sahasına sokulmak istedi ama topu ayağından açtı. Aut.

44' Trabzonspor mutlak gol kaçırdı! Savunma arkasında topla buluşan Rodallega kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak şutunda kaleci Ufuk gole izin vermedi.

45' İlk yarıda son düdük çaldı. Alanyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

47' Trabzonspor ikinci yarıya etkili başladı! Sağ kanattan bindiren Pereira'nın şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

50' Abdülkadir'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında arka direğe düzülen topu Baiano kornere gönderdi.

52' Efecan sol kanatta hareketlenmek isterken Pereira'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Alanyaspor, bir duran top şansı yakaladı.

54' Ceyhun Gülselam'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Onur'da kaldı.

56' Sosa, derin bir topla Rodallega'yı kaçırmak istedi. Günün başarılı ismi Merih, geçit vermedi.

60' Alanyaspor gole yaklaştı! Cisse sağ çaprazdan girip şutunu çekti! Onur kalesinde gole izin vermedi.

64' Trabzonspor'da Nwakaeme yerini Vahid Amiri'ye bıraktı



Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Alanya kafilesinde yer almadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçı için Alanya'ya gitti. Bordo-mavili takımda Burak Yılmaz, Mejad Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile Alanya'ya hareket etti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlıkları nedeniyle Mejad Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak ve Burak Yılmaz yer almadı

Bordo-mavili takımın gelişi sırasında bazı taraftarlar futbolcular ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdiler. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yöneticilerde kafileyle birlikte Alanya'ya gitti.

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kafilesinde ise şu futbolcular yer aldı:

"Onur Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Zeki Yavru, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Jose Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega.

Trabzonspor zirveye odaklandı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı farklı yenerek eski günlerini hatırlatan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alarak zirveye bir adamı daha yaklaşmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerinden yapılıyor. Galatasaray galibiyetinin daha çok anlam kazanması için rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ise bu sezon ilk dış saha galibiyeti almanın mücadelesini verecek.

Deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçta İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken, Ankara'da ise MKE Ankaragücü karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. İki maçta sadece 1 puan alan Trabzonspor, Karaman yönetiminde deplasmanda galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor, en son dış saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Bursaspor'u 3-1 yenerek elde etti. 13 Mayıs'ta oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 126 gün sonra dış sahada galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

İki takımın dikkat çeken istatistiği

Trabzonspor, ligde maçların ilk 30 dakikasında rakip filelere altı gol göndererek, bu sezon bu dakikalarda en fazla gol bulan takım konumunda. Alanyaspor ise karşılaşmaların ilk 30 dakikalık bölümlerinde henüz gol yemese de bordo-mavililerin bu istatistiği karşısında nasıl bir performans göstereceği ise merakla bekleniyor.

En golcü Rodallega

Trabzonspor'un en golcü ismi ise Kolombiyalı Hugo Rodallega oldu. Burak Yılmaz'ın sakatlığından golcü oyuncuyu aratmayan bir performans ortaya koyan Rodallega Aytemiz Alanyaspor maçında Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak. Ligde 3 golü bulunan Rodallega'yı 2 golle Nwakaeme ve 1'er golle Ekuban, Onazi, Novak ve Olcay Şahan takip etti.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 5. kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı yönetecek hakem Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçta ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer ise 1 maçtan galip ayrılırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda bordo-mavililer rakibine evinde 4-3 mağlup olurken, Trabzonspor ise deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.