CANLI İZLE | Altınordu - Erzurumspor maçı izle goller izle

Altınordu - Erzurumspor maçı! Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Altınordu kendi sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.



Saat 17.00'de Doğanlar Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Yusuf Bozdoğan yapacak.



Spor Toto 1. Lig'de oynancak bu zorlu randevu öncesi iki takımın da play-off şansı devam ediyor. Ev sahibi şimdiye kadar topladığı 52 puanla 8. sırada yer alırken BB Erzurumspor ise aynı puanla 6. sırada yer alıyor.



Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Altınordu deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olmuştu. BB Erzurumspor ise kendi sahasında Elazığspor'u 4-1 mağlup etmişti.



Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.



ALTINORDU - BB ERZURUMSPOR MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU



Spor Toto 1. Lig'in son haftasında oynanacak kritik Altınordu - BB Erzurumspor maçının yayıncısı belli oldu. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS MAX 2'den naklen yayınlanacak.

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