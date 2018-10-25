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CANLI İZLE | Anderlecht - Fenerbahçe AZ TV Idman TV canlı izle | Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz izle

CANLI İZLE | Anderlecht - Fenerbahçe AZ TV Idman TV canlı izle | Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz izle
CANLI İZLE | Anderlecht - Fenerbahçe AZ TV Idman TV canlı izle | Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz izle

Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Peki Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasını şifresiz izleme rehberi ve mücadelenin detayları...

Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Peki Anderlecht - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? İşte Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasını canlı olarak veren kanallar ve karşılaşmanın tüm detayları...

Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi' nde deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada Georgi Kabakov düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi grupta Fenerbahçe'nin 3, Anderlecht'in ise puanı bulunmuyor.

KARŞILAŞMAYI ŞİFRESİZ OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. 

Constant Vanden Stock Stadı'nda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz koşu ve 5'e 2 top çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
 

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