CANLI İZLE | Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz canlı izle | Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz veren kanallar izle

Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Peki Anderlecht - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? İşte Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasını canlı olarak veren kanallar ve karşılaşmanın tüm detayları...

Anderlecht - Fenerbahçe şifresiz canlı izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi' nde deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada Georgi Kabakov düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi grupta Fenerbahçe'nin 3, Anderlecht'in ise puanı bulunmuyor.

Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Constant Vanden Stock Stadı'nda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz koşu ve 5'e 2 top çalışması yapan sarı-lacivertliler, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe saat 19.55'te deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak.

Cocu: “Turu geçmek için mücadele ediyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Turu geçmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Phillip Cocu ve sarı lacivertli oyuncu Yassine Benzia basın toplantısı düzenledi. “Çok önemli bir karşılaşma olacak bizim için” diyerek sözlerine başlayan Cocu, “Turu geçmek için mücadele ediyoruz kesinlikle. Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Bir iki oyuncusunu çok iyi tanıyorum. Son birkaç maçta istedikleri sonuçları alamadılar ama onları izledim, daha fazlasını hak etmişlerdi. Kesinlikle kolay bir deplasman maçı olmayacak ama iyi bir skor alırsak, iyi bir pozisyona geçeriz” dedi.

"Ayew antrenmanda bir sıkıntı yaşamazsa oynayabilecek duruma gelecektir"

Oynanan son Süper Lig maçında sakatlanarak sahayı terk eden Andre Ayew ile ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Hollandalı teknik adam, “Ayew bizimle buraya geldi. Büyük bir sakatlık değildi onun sakatlığı. Bacağının üst kısmına bir darbe gelmişti. Şimdi antrenmanda kendisini deneyecek. Eğer sıkıntı yaşamazsa yarın oynayabilecek duruma gelecektir” şeklinde konuştu.

“Bakkali'nin oynamasına izin vermeyeceğiz”

Cocu, Anderlecht'in Fas asıllı oyuncusu Zakaria Bakkali ile sorulan bir soruya ise, “Çok yetenekli bir oyuncu. Ben PSV'ye geldiğimde henüz 16 yaşındaydı ama o yaştayken bile yeteneğini görebiliyordunuz. İnişli çıkışlı dönemler geçirdi ve şu an yolunu bulmaya çalışıyor. Onun kuvvetli oyununu oynamasına izin vermemeye çalışacağız” sözleriyle cevap verdi.

Benzia: "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün formasını giydiğimizin farkındayız"

Yassine Benzia ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle merhaba. Son zamanlarda evet, iki forvetle sahaya çıktık. Ama U19 ve U21 takımları çok zaman önceydi, benim için çok geride kalan yıllar. Ama yine de oynayabilecek durumdayım; eğer hocamızın böyle bir ihtiyacı olursa ve gerekirse. Ben şu anda hocamız ne derse onu yapmakla yükümlüyüm. Eğer hocamız orta sahada oynamamı uygun görürse orta sahada oynarım, daha önde oynamamı uygun görürse daha önde oynarım” dedi.

Kulübümüzün büyüklüğünden bahsederek sözlerini noktalayan Yassine Benzia, “Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp ve biz de çok büyük bir kulübün formasını giydiğimizin farkındayız. Çok üzücü skorlar aldık, çok kötü skorlar aldık. Kesinlikle iyi bir durumda olmadığımızın da bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Fenerbahçe, lig tablosunun en üst sıralarında ye almayı hak eder, her zaman. Şu anda belki kader mi diyelim, bizi bu noktaya getirdi. Şu anda gerçekten çok kötü durumda olduğumuzu biliyoruz. Tek yapabileceğimiz şey çalışmak, daha çok çalışmak ve bu durumdan çıkmaya gayret göstermek. Belki daha birlik olmalıyız, skorların dengesini pozitif tarafa doğru kaydırmalıyız, artık. Bunun için de her şeyi yapacağız. Maçlar kazanabilmek, üst üste maçlar kazanmaya başlayabilmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.