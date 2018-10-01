CANLI İZLE | Ankaragücü - Antalyaspor canlı izle | beIN SPORTS izle

Ankaragücü - Antalyaspor canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Bu karşılaşma öncesi her iki takımın da 10'ar puanı bulunuyor.

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Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun ilk Süper Lig maçı

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü-Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Süper Lig'de düdük çalacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ankaragücü - Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig'de ilk bir karşılaşma yönetecek. Bu sezon Atiker Konyaspor-Bursaspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve BB Erzurumspor-Ankaragücü mücadelelerinde 4. hakem olarak görev yapan Yalova bölgesi hakemi ilk kez ligde düdük çalacak.

İsmail Kartal: "Biz Ankara'da antrenman yapmak için saha arıyoruz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık durumundaki sorunlar nedeniyle ameliyat olma durumunun olduğunu belirtti. Kartal maç ile ilgili ise, "Biz Ankara'da antrenman yapmak için saha arıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Serik Belediyespor'u ağırlayan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak kupada bir üst tura yükseldi. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün kupanın ilk maçını oynadık. Takımda az şans bulan oyuncularımız vardı. Onun dışında genç takımdan Kaan'a şans verdik. Az şans bulan arkadaşlarla sahaya çıkıp onların durumu görmek ve değerlendirmek istedik. Hafta sonu da çok önemli bir maçımız var. Bazı sakat oyuncularımız var. İyi ve disiplin başladık. 2-0 dan sonra oyuncularım birazcık bireysel oynamaya başladılar. Bu yüzde devre 2-1 bitti. İkinci yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonuçta koruma güdüsüyle maçı bu şekilde bitirip turu geçtik" ifadelerini kullandı.

"Biz Ankara'da antrenman yapmak için saha arıyoruz"

Rakip takımın iyi motive olduğunu belirten Kartal, "Rakip takımı tebrik ediyorum. Rakip proje takımıymış ve 14 tane sahaları varmış. Bu çok güzel bir şey. Biz Ankara'da antrenman yapmak için saha arıyoruz. Bir tane sahamız var zemini iyi olmadığı için sakatlanan oyuncularımız oldu. Sahamızın yenilenmesi için girişimlere başlandı. Fakat bunların çok daha önce olması gerekiyordu. Burası Süper Lig. Bunlar biran önce olmalı ki takımı motive edebileyim. Ben her şeye rağmen takımı en iyi şekilde motive etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Ameliyat olma durumum var"

Sağlık durumundaki sorunlara da değinen Kartal, "Son 2 aydır boynum ve omzumdaki ağrılarım arttı. Doktor boyunluk verdi. Cuma günü bunu çıkartacağız. Ameliyat olma durumum var. Pazar günü tekrar muayene olacağım. Ameliyat olmam gerekiyorsa ameliyat edecekler. Fakat tarihi ve zamanı biz ayarlayacağız. Maçların durumuna göre ayarlayacağız" diye konuştu.

