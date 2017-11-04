Canlı izle anlatım: Kayserispor-Trabzonspor |Trabzon maçı kaç kaç canlı skor

Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile oynayacak. Bu mücadeleyle iki takım 41. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında yarın saat 14.00'da Kayserispor'a konuk olacak. İki ekip arasında oynanan 40 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada Da taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye gitti. Bordo-mavililer Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, yaptığı son çalışmanın ardından özel uçak ile saat 14.30'da Kayseri'ye hareket etti. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Kucka ve Bongonda dışında kırmızı kart cezalıları Rodallega ve Olcay Şahan kafilede yer almadı. Bordo-mavili kafileyi Kayseri'ye hareket etmeden önce az sayıda taraftar uğurladı.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş (Mas), Okay, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor.



Kayseri'deki maçlar

İki takım arasında Kayseri'de yapılan 20 maçta Trabzonspor 9, Kayserispor 6 kez galip geldi. 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor, rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan son üç lig maçını Trabzonspor 1-0'lık skorlar ile kazandı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1 ile elde etmişti.

Kayserispor bu sezon evinde yenilmedi

Süper Lig'in flaş takımlarından Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan bordo-mavililer ise Kayseri ekibinin bu serisini kırarak galip gelmek için ter dökecek.

Çalımbay'lı Trabzonspor ilklerin peşinde

Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 195 günlük dış saha galibiyeti özlemine son vermek istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki bordo-mavililer, Kayseri'den galibiyetle ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış olacak.

Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini yeni hocası Rıza Çalımbay ile gidermek için mücadele edecek. Bu sezon ligde 5 maçtır süren galibiyet özlemini sahasında lider Galatasaray'ı yenerek gideren Karadeniz ekibi, Kayserispor maçında ise 7 maçlık deplasman galibiyet özlemini gidermek istiyor.

Rakip sahalarda geçtiğimiz sezonla birlikte 195 gündür kazanamayan Trabzonspor, en son galibiyetini 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında elde etti. Söz konusu dönemde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u 3-0 ile geçen Trabzonspor, bu maçın ardından ligde dış saha galibiyeti elde edemedi. Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinden sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay, ilk deplasmanda galibiyetini almak için saha kenarında taktik savaşı verecek.

7 maçtır dışarıda kazanamıyor

Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 7 maçta 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon dışarıda oynadığı Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan bordo-mavililer, bu sezon ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Kazanırsa bu sezon ilk yaşamış olacak

Trabzonspor, sahasında elde ettiği Galatasaray galibiyetinin ardından Kayseri'den 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış olacak. Karadeniz ekibi, geride kalan 10. haftada 3 galibiyet ile 3 beraberlik elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü.