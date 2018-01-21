CANLI İZLE: Antalyaspor Beşiktaş canlı izle şifresiz anlatım, Antalya BJK maç kaç kaç?

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de alt sıralarda yer alan Akdeniz ekibi ve zirve mücadelesi yarışı içerisinde yer alan Beşiktaş'ın mücadele edeceği maçta Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmada 4 galibiyet,5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 17 puanla 16.sırada yer alan Antalya, son 17 haftada 8 galibiyet,6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 30 puanla 4.sırada bulunan BJK ile karşılaşacak. Bu akşam 19.00’da Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Antalya BJK geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Antalya Beşiktaş maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Beşiktaş, Antalya’ya 3 eksikle geldi

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Antalya’ya Pepe, Tosic ve Atınç’tan yoksun geldi.

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçı olan 18. haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya’ya geldi. Saat 17.15’de Antalya Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi 50 kişilik taraftar grubu karşıladı. Havalimanı gelen yolcu bölümünden çıkan oyuncular için güvenlik ekipleri şerit oluşturdu. Siyah-beyazlı bazı oyuncular, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Oyuncular kendilerini bekleyen otobüse bineceği esnada bazı taraftarlar yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktı. 30 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş kafilesinde Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Yönetim Kurulu Üyeleri Berk Hacıgüzeller ve Hüseyin Mican da yer aldı.

“Ryan Babel yüzünü kapattı”

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldız oyuncusu Ryan Babel atkı ve bereyle yüzünü kapatarak kendilerini bekleyen otobüse bindi.

“Pepe, Tosic ve Atınç kafilede yer almadı”

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile oynayacağı lig maçı kafilesine Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan

Pepe, Tosic ve Atınç Nukan’ı almadı

Siyah-beyazlı takım Antalyaspor ile saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda oynayacağı maçın ardın özel uçakla İstanbul’a dönecek. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Siyah- beyazlı takımın Antalyaspor mücadelesine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Ryan Babel ve Negredo."

Antalyaspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Antalyaspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilir mi?

Antalyaspor Beşiktaş maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Vida'nın lisansı çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın lisansı çıktı. Hırvat stoper, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Dinamo Kiev'den transfer ettiği Domagoj Vida'nın çıktı. İşlemleri yetişmediği için kupada oynanan Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyen Hırvat oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in uygun görmesi durumunda Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

Siyah-beyazlılar, Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

