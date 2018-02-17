CANLI İZLE: Antalyaspor Kayserispor canlı izle şifresiz anlatım, Antalya Kayseri canlı skor

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Antalyaspor Başkanı Bulut, Kayserispor maçında 3 puan bekliyor

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, cumartesi günü Kayserispor ile oynayacakları maçtan 3 puan alacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren ve ligde oynadığı 21 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan toplayarak 15. sırada bulunan Antalyaspor, hafta sonu Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Kayserispor maçında 3 puan alacaklarını ve takıma inancının tam olduğunu ifade etti.

“Bütün Antalyaspor sevdalılarını maça bekliyoruz”

Kayserispor maçına bütün Antalyaspor sevdalılarını davet ettiğini dile getiren Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, “Kayserispor maçına bütün camiamızı özel olarak davet ediyorum. Şirket sahiplerine buradan sesleniyorum Antalyaspor sevdalısı arkadaşlarımıza özellikle izin vermelerini rica ediyorum. Kayserispor maçında tribünleri dolduralım. Sevdamız Antalyaspor, inşallah Kayserispor maçında hep birlikte olalım istiyoruz” dedi.

“3 puan bizim olacak”

Kayserispor maçında takımdan 3 puan beklediğini dile getiren Başkan Bulut, “İnşallah maçta 3 puan bizim olacak. Ben her maça çıkarken 3 puan bizim inancıyla çıkan birisiyim. Ben inanacağım, takım inanacak, yönetim inanacak, oyuncularımız inanacak, hocam inanacak, hepimiz aynı düşüncedeyiz. Allah herkesin kalbine göre versin ama 3 puan bizim. İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımıza armağan edeceğiz” diye konuştu.

Kayserispor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kalan maçların zor geçeceğini söyleyerek, “Bugün hazırlıklarımıza başladık. Aramızda sakat olan oyuncular var, tedavileri devam ediyor. Benim için 1 hafta kaldı ama bu 13 hafta final gibi. Finale yaklaştıkça her maç daha da zorlaşıyor. Bütün maçlar zorlu geçeceğe benziyor” dedi.

Antalyaspor Kayserispor nasıl canlı izlenir?

Antalyaspor Kayserispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Antalyaspor Kayserispor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Antalyaspor Kayserispor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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