CANLI İZLE | Antalyaspor - Trabzonspor şifresiz canlı izle | Antalyaspor - Trabzonspor şifresiz veren kanallar izle

Antalyaspor - Trabzonspor şifresiz canlı izle... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Antalyaspor'un 16, Trabzonspor'un ise 14 puanı bulunuyor.

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Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı öncesi hakem tepkisi

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Cumartesi günü Trabzonspor ile oynanacak olan karşılaşmaya hakem olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına tepki gösterdi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada bu atamanın Antalyaspor ve kulüp camiasında soru işaretlerine sebep olduğunun altı çizildi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun son 1.5 yıl içinde oynanan 3 Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasına 2 kez atandığı ve her iki maçtaki yönetimiyle de Antalyaspor aleyhine verdiği hatalı kararlar sebebiyle Akdeniz ekibinin canının yandığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimi hala hafızalarımızdaki tazeliğini korurken üst sıraları da yakından ilgilendiren mücadeleye yine aynı ismin, yine bir Trabzonspor maçında atanmasını manidar buluyoruz. Soru işaretlerine meydan vermemek adına başka bir atama yapılması mümkünken ısrarla taraftarımızın gözünde de özellikle Trabzonspor maçlarında güvenilirliğini kaybetmiş bir hakemin bu önemli karşılaşmaya atanmasını doğru bulmuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Biz yine de bundan önceki iki maçın aksine futbolun güzelliğine gölge düşürmeden düdük çalacağına inanıyor, 90 dakika boyunca yapılan bu atamaya yakışan bir yönetim sergileyeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Antalya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Antalya'ya hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Antalyaspor maçının son taktik çalışmasını yapan bordo-mavililer hazırlıklarının ardından Antalya'ya hareket etti. Özel bir havayolu şirketiyle saat 18.40 sıralarında Antalya'ya giden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Nwakaeme, Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.