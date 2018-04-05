CANLI İZLE: Atletico Madrid Sporting Lizbon canlı izle

Atletico Madrid Sporting Lizbon canlı izle...UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eleme maçında Viktoria Plzen'i eleyerek çeyrek finale çıkan Portekiz ekibi Sporting Lizbon bu akşam köklü İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sahaya çıkacak. Peki bu karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak ? İşte detaylar...

Atletico Madrid-Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.05'te başlayacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler ise burada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Godin, Hernandez, Niguez, Partey, Koke, Correra, Griezmann, Diego Costa

Sporting Lizbon: Patricio, Piccini, Pinto, Mathieu, Coentrao, Fernandes, Battaglia, Martins, Acuna, Ruiz, Bas Dost

İKİ TAKIM HAKKINDA TÜM BİLGİLER

La Liga'da fırtına gibi esen Atletico Madrid, Portekiz takımı Sporting Lizbon'u eleyip Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar sadece 2 kez bir araya gelen karşılaşmalarda Atletico Madrid'in üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında oynancacak rövanş mücadelesi ise 12 Nisan’da José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak