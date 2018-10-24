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CANLI İZLE | Barcelona - Inter şifresiz canlı izle | Barcelona - Inter maçını şifresiz veren kanallar izle

CANLI İZLE | Barcelona - Inter şifresiz canlı izle | Barcelona - Inter maçını şifresiz veren kanallar izle
CANLI İZLE | Barcelona - Inter şifresiz canlı izle | Barcelona - Inter maçını şifresiz veren kanallar izle

Barcelona - Inter şifresiz canlı izle... Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona - Inter karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Barcelona - Inter karşılaşmasını canlı olarak izleme rehberi ve mücadelenin detayları...

Barcelona - Inter şifresiz canlı izle... Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta dev bir mücadeleneye sahne olacak.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek.

Nou Camp'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Zorlu karşılaşma öncesi grupta iki takımın da 6 puanı bulunuyor.

KARŞILAŞMAYI ŞİFRESİZ OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Dembele, Coutinho, Suarez

Inter: Handanovic, Miranda, Vrij, Skriniar, Vrsaljko, Vecino, Valero, Asamoah, Martinez, Politano, Icardi

B Grubu'nda Barcelona, ilk maçta Van Bommel'in başında olduğu PSV'yi 4-0, ikinci maçta ise Wembley'de Tottenham'ı 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

İnter ise, ilk maçta Tottenham'ı ikinci maçta ise PSV'yi 2-1'le geçmeyi başarmıştı.

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