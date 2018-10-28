CANLI İZLE | Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle | Barcelona - Real Madrid AZ TV İdman TV izle

Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle... İspanya La Liga'da 10. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak.

Ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid, Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek.

28 Ekim Pazar günü Camp Nou'da saat 18:15'de başlayacak mücadelede hakem Sanchez Martinez yönetecek.

CANLI | BARCELONA 4-1 REAL MADRID (İkinci yarı oynanıyor)

11' Coutinho, 30' Suarez (p), 75' Suarez 83' Suarez / 51' Marcelo

11 YIL SONRA İLK KEZ

Dev randevu öncesinde ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2007'den bu yana ilk defa bir El Clasico'da Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo'dan biri bulunmayacak. Ronaldo'nun, Juventus'a transferiyle büyük bir düşüş yaşayan Madrid, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Messi'nin yokluğunu değerlendirerek, Barça'yı devirmek ve çıkışa geçmek istiyor. Katalan ekibi ise Eflatun-Beyazlılar'ı yenerek seri galibiyetlere başlamayı hedefliyor. Barça'da Messi'nin dışında sakatlığı süren Umtiti ve Vermealen karşılaşmada forma giyemeyecek. Madrid cephesinde ise Carvahal ile Mariano Diaz'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.