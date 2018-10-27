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CANLI İZLE | Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle | Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle

CANLI İZLE | Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle | Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle
CANLI İZLE | Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle | Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle

Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle... Barcelona ile Real Madrid İspanya La Liga'nın 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona - Real Madrid karşılaşması şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Barcelona - Real Madrid karşılaşmasını izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

Barcelona - Real Madrid şifresiz canlı izle... İspanya La Liga'da 10. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak.

Ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid, Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek.

28 Ekim Pazar günü Camp Nou'da saat 18:15'de başlayacak mücadelede hakem Sanchez Martinez yönetecek.

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Dev randevu öncesinde ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2007'den bu yana ilk defa bir El Clasico'da Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo'dan biri bulunmayacak. Ronaldo'nun, Juventus'a transferiyle büyük bir düşüş yaşayan Madrid, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Messi'nin yokluğunu değerlendirerek, Barça'yı devirmek ve çıkışa geçmek istiyor. Katalan ekibi ise Eflatun-Beyazlılar'ı yenerek seri galibiyetlere başlamayı hedefliyor. Barça'da Messi'nin dışında sakatlığı süren Umtiti ve Vermealen karşılaşmada forma giyemeyecek. Madrid cephesinde ise Carvahal ile Mariano Diaz'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İki takımın muhtemel 11'leri:

Barcelona: Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Coutinho, Suarez
Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema

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