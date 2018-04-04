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CANLI İZLE: Barcelona Roma canlı izle | Barça Roma maç kaç kaç ?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Barcelona Roma ile karşılaşacak. Peki Barça Roma maçı hangi kanalda yayınlananacak ve saat kaçta başlayacak. İşte detaylar...

CANLI İZLE: Barcelona Roma canlı izle | Barça Roma maç kaç kaç ?

04 Nisan 2018 10:59

Barça Roma canlı izle... UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında bu akşam ünlü İspanyol kulübü Barcelona Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'inde forma giydiği Roma ile karşılaşacak. Cengiz Ünder, bu maçta sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak. Katalan ekibinde ise Lucas Digne ve Sergio Busquets hafif ağrıları bulunduğu için bu maçta oynamayabilir. Barcelona daha önce rakibini 2 kez, Roma ise 1 kez mağlup etti, 2 mücadelede ise taraflar birbirlerine karşı üstünlük kuramadı. Maçın canlı yayın bilgileri ve detaylar bu haberimizde.

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Messi şov yaptı, Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi evinde 3-0 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Messi 2 gol bir asistle geceye damga vurdu.

Cam Nou'da İspanyol temsilcisi Barcelona, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Katalan ekibi, 2. dakikada Messi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 20. dakikada Messi'nin pasıyla topla buluşan Dembele'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Messi, fileleri havalandırarak maçın skorunu 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Barcelona çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Messi attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.  

Cengiz'li Roma çeyrek finalde

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk engelini aşarak çeyrek finale yükseldi. Manchester United ise evinde Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. 


 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı rövanş mücadeleleri ile devam etti. Genç yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya temsilcisi Roma, Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Roma'nın golünü 52. dakikada Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko kaydetti. Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başlarken 65 dakika sahada kaldı. Cengiz, turun ilk maçında takımının deplasmandaki golüne imza atmıştı. 

 

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