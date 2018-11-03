CANLI İZLE | Başakşehir - Beşiktaş şifresiz canlı izle | Başakşehir - Beşiktaş şifresiz veren kanallar izle

Başakşehir - Beşiktaş şifresiz canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kritik maçta Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Başakşehir, topladığı 21 puan ile lider durumda bulunuyor. Beşiktaş'ın ise 18 puanı bulunuyor.

CANLI | BAŞAKŞEHİR 0-0 BEŞİKTAŞ (İlk yarı oynanıyor)

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

3' Caicara'nın sağ çaprazdan şutunda top dışarı gitti.

4' Beşiktaş gole yaklaştı! Mustafa'nın pasında savunma arkasına sarkan Lens karşı karşıya pozisyonda vurdu, top üstten dışarı gitti.

5' Beşiktaş maça hızlı başladı! Lens'in ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

6' Başakşehir Elia'nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

9' Love'ın pasında Mustafa'nın vuruşu Mert'te kaldı.

11' Lens'in pasında Mustafa savunma arkasına sarktı ancak Epureanu son anda dokundu ve topu kalecisine kazandırdı.

15' Elia'nın şutunda kaleye giden top Vida'dan döndü

Güneş, Başakşehir'de kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın akşam Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinden bu yana, bu deplasmanda hiç kazanamadı. Güneş, Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gençlerbirliği deplasmanlarında ligde galibiyet yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, yarın akşam saat 19.00'da başlayacak maçta lider Başakşehir'e konuk olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına geldikten sonra, Başakşehir deplasmanında galibiyet yaşayamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'la birlikte bugüne kadar 5 deplasmanda galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonundan bu yana çıktığı Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gençlerbirliği deplasmanlarında ligde 3 puan alamadı. Bu hafta Başakşehir'e gidecek olan Beşiktaş, rakibini bugüne kadar deplasmanda yalnızca 2014-2015 sezonunda, 1-0 geriye düştüğü maçta Demba Ba ve şu anda Başakşehir forması giyen Kerim Frei'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti. Bu deplasmanda 5 beraberlik alan Beşiktaş, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Kara Kartal, Şenol Güneş'in göreve geldiği ilk sezon rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalırken, bir sonraki sezon 3-1, geçen yıl da 1-0 mağlup olmuştu.

5 maçtır kazanamıyor

Başakşehir'e karşı son 5 resmi maçta 2 yenilgi ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği deplasmanlarında da galibiyet alamadı. Bu 5 takım dışında ligdeki bütün takımlara karşı dış saha maçlarında galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, bu yıl da şu ana kadar oynadığı maçlarda Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0, Konyaspor'la da uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu hafta Başakşehir'le oynayacak olan Şenol Güneş'in ekibi, ligin 17. haftasında da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 3 sezonda deplasman maçlarında Gençlerbirliği'ne üstünlük kuramayan Beşiktaş, Ankara ekibinin küme düşmesi sebebiyle bu sezon Gençlerbirliği ile karşılaşmayacak.

9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı

Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile şu ana kadar deplasmanda 17 lig maçına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 9 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Beşiktaş, Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinin ardından Fenerbahçe ile çıktığı 4 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik, Gençlerbirliği karşısında 2 beraberlik ve 1 yenilgi, Kasımpaşa'ya karşı 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet, Konyaspor'a karşı 1 yenilgi ve 3 beraberlik, Başakşehir'e karşı da 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Başakşehir karşısındaki kazanamama serisini sonlandırmak isteyen siyah-beyazlılar, bu maçta galip geldiği takdirde rakibiyle arasındaki puan farkını eritecek ve zirve yarışında önemli bir engeli daha geride bırakmış olacak.

Avcı'nın büyük kozu; Visca

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karşısındaki en büyük kozu Edin Visca olacak. Turuncu-lacivertlilerin ligde attığı 14 golün yarısında katkısı bulunan Boşnak yıldız, siyah-beyazlılara karşı da hücumda etkin bir performans ortaya koymaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşıaşacak olan Medipol Başakşehir'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için bu maçı kayıpsız geçmek isteyen turuncu-lacivertliler, oturmuş kadro yapısı ve sistemsel oyunuyla da rakibine üstünlük sağlamak istiyor. Başakşehir'in bu yerleşik oyun yapısının en kilit isimlerinden biri de Edin Visca. Ligde geride kalan 10 haftada 3 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibinin attığı 14 golün yarısına katkı vermiş durumda.

Kilit isim olacak

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı 10 maçın tamamında görev alan ve takımda hem gol hem de asist kralı olan bulunan Visca, Beşiktaş karşısında da Abdullah Avcı için kilit isimlerden biri olacak. Başarılı oyuncu, kanatlardaki etkili oyununu yarın akşamki mücadelede de sergileyip içeri kat edeceği toplarla golü koklayacak. Tabii Boşnak futbolcunun öncelikli görevi hücum yollarındaki arkadaşlarını beslemek olacak. Edin Visca, gerek etkili ortalarıyla gerekse de defansın arasına vereceği paslarla Kartal'ın savunma direncini zayıflatarak turuncu-lacivertlilerin gol ya da goller bulmasında önemli rol oynayacak.

M. Başakşehir 52 maçta sadece 2 defa kaybetti

Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2'sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. Abdullah Avcı'nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir'in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.

Son 52 maçta 2 mağlubiyet

Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik. Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe'ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor'a karşı almıştı.

12 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig'de evindeki son 12 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan turuncu-lacivertli takım, attığı 23 gole karşılık kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Beşiktaş'a son mağlubiyet 4 sene önce

Başakşehir, konuk edeceği Beşiktaş'a da evindeki müsabakalarda üstünlük sağlamış durumda. Siyah-beyazlılara 10 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kaybeden turuncu-lacivertliler, geriye kalan 9 maçtan da 4 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a karşı evindeki son yenilgisini ise 9 Kasım 2014 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.