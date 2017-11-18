CANLI İZLE: Başakşehir Galatasaray şifresiz canlı izle beIN Sports|Başakşehir GS canlı skor maç kaç kaç ?

Başakşehir:2 Galatasaray:0

CANLI ANLATIM

46 ' İkinci yarı başladı

45 ' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

43 ' Sağdan gelen ortada Adebayor Mariano'nun üzerinden kafayı vurdu ve Muslera'yı mağlup etti.

42 ' GOL! Adebayor attı! Başakşehir 2-0 önde!

38 ' Mariano'nun sağdan ortasında Volkan Babacan çıktı ve topu aldı.

32 ' Eren'in sol çaprazdan şutunu Volkan Babacan direk dibinde kurtardı.

30 ' Belhanda'nın sağdan ortasında Maicon arka direkte kafayı vurdu, top dışarı gitti.

28 ' Belhanda'nın pasında Tolga ciğerci şut denedi. Top savunmaya çarpıp Volkan'da kaldı.

26 ' Sağdan serbest vuruş kullanan Visca'nın ortasında iyi yükselen Attamah kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.

25 ' GOL! Attamah attı! Başakşehir 1-0 önde!

20 ' Sağ kanatta Uğur Uçar'a sert giren Fernando sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Sarı Kart - Fernando

19 ' Mossoro'nun kullandığı kornerde Epureanu kafayı vurdu top Muslera'da kaldıç.

18 ' Adebayor sağdan sıfıra inerek içeri çevirdi topu. Maicon'un müdahalesi var. Korner.

15 ' Mossoro'nun pasında Adebayor Denayer'i geçip ceza alanına girdi. Muslera çıktı ve son anda topa dokunarak pozisyonu bozdu.

11 ' Ndiaye'nin pasında Gomis topu önüne aldı ve ceza yayı üzerinden kaleyi denedi. top az farkla dışarı gitti.

10 ' Hava topu mücadelesinde Gökhan İnler'in kolu Eren'in kafasına geldi. Eren kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Maç devam ediyor.

7 ' Maicon'un uzun pasına ceza alanında Gomis hareketlendi, Attamah son anda araya girdi.

5 ' Soldan Latovlevici'nin ortasında Gomis'ten önce Attamah kafayı vurdu ve topu uzaklaştırdı.

3 ' Galatasaray maçın ilk dakikalarında ön alanda baskı yapıyor

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

Süper Lig'in 12.haftasında Başakşehir ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 11.haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başakşehir, son oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan lider Galatasaray ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.30'dan itibaren başlayacak karşılaşmayı yönetecek hakem ise Ali Palabıyık. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Ancak bu önemli karşılaşmayı bu haberimiz üzerinden maç başladığı andan itibaren canlı olarak takip edebileceksiniz. İşte ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma öncesinde Başakşehir ve Galatasaray hakkınnda detaylar...

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Eren, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

Medipol Başakşehir ile Galatasaray 19. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 9'a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 11 hafta sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-lacivertliler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 23 puanla ikinci sırada bulunuyor.

19. randevu

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda 9 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 5 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 31 kez rakip fileleri havalandırırken, turuncu-lacivertliler ise 26 gol attı.

Deplasmanda puan kaybı zor

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmandaki maçlarda zor puan kaybediyor. Sarı-kırmızılılar, ligde son 12 müsabakada sadece 3 mağlubiyet gördü. Bu karşılaşmalarda 7 kez rakiplerini mağlup eden sarı-kırmızılılar, 2 defa da berabere kaldı. Galatasaray, aldığı bu 3 yenilginin 2'sini Trabzonspor, 1'ini de Medipol Başakşehir’e karşı aldı.

Golcü defans

Galatasaray bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon attığı 26 golün 9’unda defansın katkısı var. Galatasaray’ın defansındaki Maicon 4 gol, Mariano da 1 gol, 2 asist ile Süper Lig’de mücadele ediyor.

Milli ara dönüşü hedef galibiyet

Galatasaray, Başakşehir deplasmanından galip gelerek, rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Gençlerbirliği galibiyeti ile milli araya moralli giren sarı-kırmızılılar, tekrar galibiyet seriyi yakalamak istiyor. Aslan, bu sezon milli ara dönüşlerinde deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalırken, Atiker Konyaspor’u da mağlup etmişti.

Serdar ve Feghouli cezalı

Medipol Başakşehir ile oynanacak müsabakada Galatasaray’da iki eksik futbolcu bulunuyor. Zorlu karşılaşmada sarı kart cezalısı Serdar Aziz ve kırmızı kart cezalısı Sofiane Feghouli, Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Palabıyık’da

Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Başakşehir, Galatasaray karşısında hücum hattına güveniyor

Medipol Başakşehir'de Galatasaray'a karşı 3'er golü bulunan Adebayor, Mehmet Batdal, Mossoro ve Visca gibi isimler hafta sonu oynanacak mücadelede turuncu-lacivertlilerin en etkili silahları olacak.

Medipol Başakşehir'de gözler ligin 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına çevrildi. 26 puanla zirvede yer alan rakibinin 3 puan gerisinde bulunan turuncu-lacivertlilerde tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Ligin en çok gol atan (26) takımına karşı mücadele edecek Başakşehir'in gol ayakları da bu karşılaşmada normalden daha fazla ter dökmek zorunda kalacak. Geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 9 gol gören Aslan'ın defans hattını geçebilmek için hücum hattına özel önem veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, Cimbom'a karşı şansı tutan isimlerden de beklentisini yüksek tutuyor.

Başakşehir forması altında Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan 4 isim dikkat çekiyor. Mehmet Batdal, turuncu-lacivertli ekip ile sarı-kırmızılılara karşı çıktığı 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezonun başında takıma katılan dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor ise Galatasaray'a karşı sadece 2 maçta oynamasına rağmen sarı-kırmızı fileleri 3 defa havalandırdı. Marcio Mossoro ve Edin Visca da Cimbom'a karşı 3 gol atan isimler arasında bulunuyor.

Bu futbolcuların dışında kaptan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray kalesini 1 defa geçerken, yeni transferlerden Tunay Torun da Kasımpaşa ile sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele ettiği 6 maçta 1 gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray’da sarı kart alarmı

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Maicon, Fernando ve Badou N’diaye sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maçla birlikte zor bir periyoda giren sarı-kırmızılılar, lig ikincisi Başakşehir ile mücadele ettikten sonra evinde Aytemiz Alanyaspor ve deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Aslan, son haftalarda kırmızı ve sarı kart cezalarından dolayı tam takım olamadı. Başakşehir ile arasında bulunan 3 puan farkını arttırmak isteyen Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da sarı kart cezalısı olan Serdar Aziz ile kırmızı kart cezası bulunan Sofiane Feghouli, Başakşehir maçında oynamayacak. Ayrıca Maicon, Fernando ve Badou N’diaye sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor

IFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Galatasaray’ın bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla birlikte 14. kez sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek. Galatasaray, Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda 7 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü saat 19.30’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.