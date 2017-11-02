CANLI İZLE: Başakşehir Hoffenheim canlı izle TRT 1,Başakşehir Hoffenheim kaç kaç ?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 21.00’de Alman ekibi Hoffeheim ile sahasında mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, bu mücadelede grup aşamasındaki ilk galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Avrupa'da beklenenin altında başlayan, Başakşehir, grubun ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets’i ağırlarken, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İkinci mücadelesine Portekiz deplasmanına çıkan turuncu-lacivertliler, Braga’dan 2-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir, 3. haftada ise Hoffenheim'e Almanya deplasmanda 3-1 yenildi. Başakşehir, sahasında oynayacağı Hoffenheim mücadelesi ile gruplardaki ilk zaferine imza atmayı planlıyor. Bu kritik müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı bu haberimiz üzerinden maç başladığı andan itibaren canlı olarak izleyebilir ve aynı zamanda maçın canlı anlatımını takip edebilirsiniz. İşte Başakşehir Hoffenheim maçı öncesi iki takım hakkında tüm bilgiler ...

Avrupa'da 14. randevu

Medipol Başakşehir, Hoffenheim karşılaşması ile Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 13 müsabakada 1 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez rakiplerine mağlup oldu. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Bu mücadelelerde Başakşehir, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

Ligde moral yükledi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 2-1’lik galibiyet alarak, Avrupa Ligi maçı öncesinde moral buldu. Turuncu-lacivertliler, Alman ekibinden de 3 puan alarak, Avrupa’daki yürüyüşünü galibiyet ile sürdürmek istiyor.

Medipol Başakşehir, Hoffenheim maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında yarın evinde oynayacağı Hoffenheim maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Abdullah Avcı yönetiminde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan antrenman tesislerinde gerçekleşen idman, düz koşu çalışmaları ile başladı. Antrenmanın 15 dakikası basına açık olan bölümün sonunda ise 5’2 top kapma çalışması yapıldı. Turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Hoffenheim maçının taktiği üzerinde çalıştı.

Antrenmanda yıldız futbolcu Adebayor, takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mehmet Batdal, Manuel Da Costa, Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou, idmana katılmadı.

Abdullah Avcı: “Gruptaki varlığımızı hissettirmek için kazanmalıyız”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hoffenheim ile benzer bir takım olduklarını belirterek, “Grupta tekrar varlığımızı hissettirmek için, yarın ilk galibiyetimizi almak istiyoruz”

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. Maçında yarın evinde Hoffenheim ile mücadele edecek. Müsabaka öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Gruptaki 4. maçımız. Birbirine benzer takımlar. İlk maçta değişik bir oyun planı ile oynadık. İlk maçta duran toptan gol yedik. Golden sonra oyun disiplininden koptuk. Grupta tekrar varlığımızı hissettirmek için, yarın ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Çalıştıklarımızın karşılığını almak istiyoruz. Bu sene 18 resmi maçımıza çıkacağız. Buna hazırlandık. Planlarken buna göre hazırlanmıştık” diye konuştu.

“Yarınki maça 17 ya da 18 kişi çıkma ihtimalim var”

Ligi daha çok önemsiyor eleştirilerine katılmadığını söyleyen Avcı, “23 tane oyuncum var. Bununla ilgili bir süre şey söylenebilir. Yarınki maça 17 ya da 18 kişi çıkma ihtimalim var. Hoffenheim maçında Kerim’in performansı iyiydi. Bu oyuncular ulusal takımların oyuncular” diye konuştu.

“Emre ve Mahmut, Türk futbolunun orta sahada en uyumlu oyuncuları”

Emre Belözoğlu ile Mahmut Tekdemir’in sakatlıkları hakkında yorumda bulunana deneyimli çalıştırıcı, “Emre ile Mahmut, yarın yok. Costa 3 hafta yok. Mehmet Batdal’ın ayağında çatlak var. Adebayor da 3 gündür takımdan ayrı çalışıyor. Mahmut ve Emre merkez orta sahada Türk futbolunun en uyumlu oyuncuları. Hoffenheim maçında Gökhan ve İrfan yana oynadılar. Yarın da iyi oynayacaklardır” dedi.

“Kerim’in performansı çok iyi”

Abdullah Avcı, Kerim Frei’ın performansı için ise, “Fulham’dayken milli takıma kazandırdığım bir oyuncuydu. Beşiktaş’tayken istemiştim. Performansı çok iyi. Antrenmanları bırakmıyor. Her girdiğinde sonuca etki ediyor. Bu takım için değerli oyunculardan biri” ifadelerini kullandı.

Kerim Frei: “Kazanıp, avantaj sağlamak istiyoruz”

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Kerim Frei, Hoffenheim ile zor bir maça çıkacaklarını belirterek, “Kazanıp, bir üst tura çıkmak için avantaj sağlamak istiyoruz” dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında yarın evinde Hoffenheim ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Kerim Frei, “Yarınki maça hazırız. Zor bir maç olacak. Kesinlikle kazanacak güçteyiz. Daha fazla mücadele etmeliyiz. İyi hazırlandık. Yarın kazanıp, bir üst tura çıkmak için avantaj sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Başarılı futbolcu, takım için elinden geleninin en iyisini yapmaya çalışacağını ve bunu da devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Mahmut ve Emre, Hoffenheim maçında yok

Medipol Başakşehir, sakatlıkları bulunan Manuel Da Costa, Mehmet Batdal, Mahmut Tekdemir ve Emre Belözoğlu'nun son durumları hakkında açıklama yaptı. Mahmut ile Emre, turuncu-lacivertlilerin Hoffenheim maçında oynayamayacak.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Takımımızın dün yaptığı antrenmana Göztepe maçında sakatlanan ve sağ ayak baş parmağı ekleminde yırtık ve kemik ödemi tespit edilen Manuel Da Costa, geçtiğimiz hafta içi antrenmanda ayak bileğini burkan ve kemik ödemi saptanan Mehmet Batdal, Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan oyunculardan sol uyluk üst ön adalesinde birinci derece kas hasarı saptanan Mahmut Tekdemir ile sağ baldırında kas spazmı ve kas zarında minimal ödemi bulunan Emre Belözoğlu katılmadı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde MR’ları çekilen oyuncularımızdan Mahmut Tekdemir, takımımızın Hoffenheim ve Yeni Malatya ile yapacağı müsabakalarda yer alamayacak. Kaptanımız Emre Belözoğlu ise sağlık ekibimiz tarafından Yeni Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılacaktır.

Ayrıca sakatlıkları sonrası takıma dönüş adaptasyon çalışmaları yapan Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou ise takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Bu arada sağlık ve atletik performans ekiplerimiz tarafından takımımıza son iki sezondur her müsabaka sonrası uygulanan toparlanma ölçümleri ve sakatlık riski analizleri dün de Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayan oyuncularımıza uygulandı. Yapılan ölçümler sonucunda risk belirlenen oyuncularımızla ilgili gerekli tedbirler alındı."



