CANLI İZLE: Başakşehir Karabükspor şifresiz canlı izle anlatım, Başakşehir Karabük maç kaç kaç?

Başakşehir Karabükspor maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ligde son sırada yer alan Karabükspor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 18 karşılaşmada 12 galibiyet,3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 39 puanla 2.sırada yer alan Arda Turan'lı Başakşehir son 18 haftada 2 galibiyet,3 beraberlik ve 13.sırasında yer alan Karabükspor ile mücadele edecek. Bu akşam saat 20.00'da Barış Şimşek'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Başakşehir Karabükspor maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Başakşehir ile Karabükspor 12. randevuda

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte 12. randevularına çıkmış olacak.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, yarın Karabükspor'u ağırlayacak. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın iki puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu müsabakadan galibiyetle ayrılarak liderliği geri almak istiyor. 9 puanla ligin sonunda yer alan Karabük temsilcisi ise İstanbul'da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galibiyetlerde eşitlik var

Başakşehir ile Karabükspor, ligde şu ana kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

Attamah cezalı Clichy sınırda

Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek. Gael Clichy ise Karabükspor karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Düdük Barış Şimşek'te

Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Metin yapacak.



Başakşehir Karabükspor nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Karabükspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Başakşehir Karabükspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Başakşehir Karabükspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Karabükspor, Başakşehir hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın Karabük'teki hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

İdmana izinli olan Kerim Zengin katılmazken, sakatlığı bulunan Skulason ve Herve Kage ise takımdan ayrı koşu yaptı.

İdmanı kulüp başkanı Ziya Ünsal, asbaşkan Gökalp Büyükbektaş, futbol şube sorumlusu Bülent Toraman da takip etti.

Kırmızı-mavili ekip yarın sabah saatlerinde kara yolu ile İstanbul’a geçerek burada yapacağı son idman ile maç saatini bekleyecek.







