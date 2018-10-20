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CANLI İZLE | Başakşehir - Kayserispor şifresiz canlı izle | beIN SPORTS izle

CANLI İZLE | Başakşehir - Kayserispor şifresiz canlı izle | beIN SPORTS izle
CANLI İZLE | Başakşehir - Kayserispor şifresiz canlı izle | beIN SPORTS izle

Başakşehir - Kayserispor canlı izle... Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İşte Başakşehir - Kayserispor karşılaşmasını canlı izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

Başakşehir - Kayserispor canlı izle... Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Başakşehir, ligin 9. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Kritik mücadele öncesi Başakşehir'in 15, Kayserispor'un ise 9 puanı bulunuyor.

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Medipol Başakşehir ile Kayserispor 19. randevuda

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Kaysersipor ile ligdeki 19. randevusuna çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle elde ettiği 9 puanla 13. sırada bulunuyor. 

Ligde 19. randevu 

Başakşehir ve Kayserispor, Süper Lig'de daha önce 18 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın ekibi 9 galibiyet elde ederken, Kayseri temsilcisi de 5 defa rakibini mağlup etti. 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli takım, aynı zamanda ligde oynadığı son 9 maçta rakibine kaybetmedi. Söz konusu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Başakşehir, rakip ağlara ise 14 gol gönderdi. 

Başakşehir kolay kaybetmiyor 

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece 1 defa yenildi. Turuncu-lacivertliler, bu mağlubiyeti de 2018-2019 sezonunun ikinci haftasında 2-1'lik skorla deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı aldı. Geride kalan 12 karşılamada ise Başakşehir, 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 

Arda geri dönüyor 

Geçtiğimiz sezondan 10 maçlık cezası bulunan Arda Turan, bu cezasını ligin 8. haftasında tamamladı. Başarılı futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Kayserispor karşısında oynayabilecek. Sakatlığından dolayı bir süredir forma giyemeyen ancak hafta içi antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Belözoğlu'nun da sahadaki yerini alması bekleniyor. 

Düdük Hüseyin Göçek'te 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Candaş Elbil yapacak. 

Kayserispor 9 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor, yarın oldukça önemli bir müsabakaya çıkacak. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmenin hesabında olan iki takım, Süper Lig tarihinde 19. kez birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar. 

Medipol Başakşehir ile Kayserispor, bugüne kadar birbirlerine 18 kez üstünlük kurmaya çalıştı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 9 galibiyet elde ederken, Kayserispor ise 5 defa rakibini mağlup etti. 4 maçta ise beraberlik vardı. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 9 maçta galip gelemedi. 7 kez yenilen Kayserispor 2 kez de berabere kaldı. Bu müsabakalarda rakibine sadece 2 gol atan Kayserispor kalesinde ise 14 gol gördü. Kayserispor, rakibine karşı son olarak 2011-2012 sezonunda sahasında 1-0'lık galibiyet elde etmişti.
Saat 16.00'da başlayacak ve hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada rakibi karşısına 8 futbolcusundan yoksun olarak çıkacak olan Kayserispor, sürpriz bir neticeye imza atmak istiyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Eğer iyi konsantre olursak kazanabiliriz" dediği bugünkü maç için ev sahibi ekip favori gösteriliyor. Türkiye'nin yasal bahis sitesi, Başakşehir'in galibiyetine 1.30 oran, Kayserispor'un galibiyetine ise 5.50 oran verirken beraberliğe ise 3,75 oran belirledi. 

Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri: 

2017/2018 M.Başakşehir-Kayserispor 3-1
2017/2018 Kayserispor-M.Başakşehir 1-1
2016/2017 Kayserispor-M.Başakşehir 0-1
2016/2017 M.Başakşehir-Kayserispor 5-0
2015/2016 M.Başakşehir-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-M.Başakşehir 0-1
2012/2013 M.Başakşehir-Kayserispor 0-0
2012/2013 Kayserispor-M.Başakşehir 0-1
2011/2012 M.Başakşehir-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-M.Başakşehir 1-0
2010/2011 Kayserispor-M.Başakşehir 3-2
2010/2011 M.Başakşehir-Kayserispor 0-2
2009/2010 Kayserispor-M.Başakşehir 1-1
2009/2010 M.Başakşehir-Kayserispor 1-2
2008/2009 M.Başakşehir-Kayserispor 1-0
2008/2009 Kayserispor-M.Başakşehir 2-0
2007/2008 Kayserispor-M.Başakşehir 1-2
2007/2008 M.Başakşehir-Kayserispor 1-1
 

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