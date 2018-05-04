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CANLI İZLE | Başakşehir Sivasspor canlı izle goller izle

Başakşehir - Sivasspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Peki Başakşehir - Sivasspor karşılaşması hangi kanalda, saat kaçta? İşte Başakşehir - Sivasspor maçını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Başakşehir Sivasspor canlı izle goller izle

04 Mayıs 2018 16:55

Başakşehir - Sivasspor karşılaşması! Spor Toto Süper Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asıf Yusuf Öz yapacak.


Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Başakşehir, şimdiye kadar çıktığı 31 maçta topladığı 65 puanla lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor. Avrupa kupası mücadelesi veren Sivasspor ise topladığı 47 puanla 7. sırada yer alıyor.


Spor Toto Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Başakşehir, ilk yarısını 1-0 geride kapamasına rağmen Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi başarmıştı. Konuk ekip Sivasspor ise kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliğini tek golle geçerek hanesine 3 puan yazdırmıştı.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Sivasspor kazanmayı başarmıştı.


BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇININ KANALI BELLİ OLDU


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ve Sivasspor arasında oynanacak ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçın yayıncısı da belli oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.


BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLE


BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MÜCADELESİNİN GOLLERİNİ İZLE
 

 

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