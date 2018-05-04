CANLI İZLE | Başakşehir Sivasspor canlı izle goller izle

Başakşehir - Sivasspor karşılaşması! Spor Toto Süper Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asıf Yusuf Öz yapacak.



Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Başakşehir, şimdiye kadar çıktığı 31 maçta topladığı 65 puanla lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor. Avrupa kupası mücadelesi veren Sivasspor ise topladığı 47 puanla 7. sırada yer alıyor.



Spor Toto Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Başakşehir, ilk yarısını 1-0 geride kapamasına rağmen Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürmeyi başarmıştı. Konuk ekip Sivasspor ise kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliğini tek golle geçerek hanesine 3 puan yazdırmıştı.



Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı 1-0'lık skorla Sivasspor kazanmayı başarmıştı.



BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇININ KANALI BELLİ OLDU



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ve Sivasspor arasında oynanacak ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçın yayıncısı da belli oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.



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