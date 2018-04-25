CANLI İZLE: Bayern Münih Real Madrid maçı canlı izle, Bayern Real Madrid kaç kaç?

Bayern Münih Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Futbolseveler Bayern Münih Real Madrid maçını canlı izlemek için maç saatini bekliyor. Dev eşleşmede Alman devi Bayern Münih, ilk maçta kupanın son şampiyonu Real Madrid’i konuk edecek. Peki karşılaşma ülkemizden hangi kanaldan canlı izlenebilecek. İşte mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve maçı canlı izleme linki...
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Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak. Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Müller, Martinez, Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski
Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema
İKİ TAKIMIN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ
Real Madrid:
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 15 kez tur atladı (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1981, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), 13 kez elendi (1968, 1973, 1976, 1980, 1987, 1988, 1989, 2001, 2003, 2011, 2012, 2013, 2015)
Bu sezon aldığı sonuçlar: 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet - 26 gol attı, 12 gol yedi.
Bu sezon en skoreri: Cristiano Ronaldo - 15 gol
Bayern Münih:
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde aldığı sonuçlar: 10 kez tur atladı (1974, 1975, 1976, 1982, 1987, 1999, 2001, 2010, 2012, 2013), 8 kez elendi (1981, 1990, 1991, 1995, 2000, 2014, 2015, 2016)
Bu sezon aldığı sonuçlar: 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 23 gol attı, 8 gol yedi
Bu sezon en skoreri: Robert Lewandowski - 5 gol