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CANLI İZLE: Bayern Münih Sevilla canlı izle | Bayern Sevilla kaç kaç ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında bu akşam Alman devi Bayern Münih İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Peki mücadele hangi kanalda yayınlanacak,saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

CANLI İZLE: Bayern Münih Sevilla canlı izle | Bayern Sevilla kaç kaç ?

11 Nisan 2018 15:21

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Alman devi Bayern Münih, deplasmanda 2-1 yendiği Sevilla’yı sahasında ağırlayacak. Peki, Bayern Münih-Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Sevilla’yı 2-1 mağlup etti.UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final’de ilk maçlar bugün oynandı. Deplasmanda Sevilla ile karşılaşan Bayern Münih, geriden geldiği maçta İspanyol ekibini 2-1 mağlup ederek avantajı kaptı.  Sevilla karşılaşmanın 32. dakikasında Pablo Sarabia ile öne geçerken, İspanyol kulübün üstünlüğü 5 dakika sürdü. 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e geldi.  Mücadelenin 68. dakikasında ise Thiago Alcantara ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve mücadelenin de skorunu belirledi. Karşılaşma Bayern Münih’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte mücadele ile ilgili tüm bilgiler...

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İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Alcantara, Rodriguez, Ribery, Lewandowski

Sevilla: Rico, Navas, Carriço, Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Banega, Sarabia, Vazquez, Correa, Muriel

İKİ TAKIM HAKKINDA BİLGİLER

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final oynayan takımlar arasında gole çevirme oranı en düşük takım Sevilla. Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Müller'in gol atıp takımının kaybettiği son Şampiyonlar Ligi maçı Aralık 2013'te oynanmıştı. Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 2015/16 sezonu başından bu yana 28 maçta 22 gol attı. Bu süre zarfında turnuvada Polonyalı yıldızdan daha fazla gol atan iki isim var: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla şut pası atan isim Ever Banega.

Turnuvada 10 gole daha erken ulaşan sadece bir isim var: Adriano. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az 15 şut girişiminde bulunan 43 oyuncu arasında gole çevirme oranı en yüksek oyuncu Ben Yedder. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak çıktığı son 11 maçı da kazanan Juup Heynckes, bu alanda turnuva tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip teknik direktör konumunda

 

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