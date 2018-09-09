CANLI İZLE: Beşiktaş Altınordu Canlı İzle| BJK Altınordu kaç kaç?

Beşiktaş Altınordu Şifresiz Canlı İzle olarak nasıl izleyebileceklerini merak ediyor ve konu ile ilgili araştırmlara yapıyorlar. Lige verillen milli maç arasında Beşiktaş'ın kadrosunda ülkelerinin milli takımlarında olan Ljajic, Oğuzhan, Larin, Vida, Medel, Pepe, Babel, Utku, Fatih ve Dorukhan'ın yanı sıra sakatlıkları olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer almıyor. Altınordu'da ise sakatlığı bulunan Enes ve sakatlıktan çıkan Sefa forma giyemeyecek.Mücadeleye ait bütün detaylar ise burada yer alıyor...

BEŞİKTAŞ ALTINORDU MAÇINI CANLI İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmaya buradan ulaşabilirsiniz.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Müsabakanın biletleri VIP 200 TL, diğer tribünler ise 25-60 TL arasında değişen fiyatlarla taraftarların satışına sunuldu.