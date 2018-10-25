CANLI İZLE | Beşiktaş - Genk AZ TV Idman TV canlı izle | Beşiktaş - Genk şifresiz canlı izle

Beşiktaş - Genk şifresiz canlı izle... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Genk maçı şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte Beşiktaş - Genk karşılaşmasını canlı izleme rehberi ve mücadelenin tüm detayları...

Beşiktaş - Genk şifresiz canlı izle... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede hakem Daniel Stefanski düdük çalacak.

I Grubu'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın da 3 puanı bulunuyor.

Beşiktaş, Genk maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Genk'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Pepe, Babel ve Ljajic idmanda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Belçika temsilcisi Genk'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Pepe ve Babel yer almadı. Brezilyalı yıldız futbolcu Adriano ise takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından koordinasyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman gerçekleştirdi.