CANLI İZLE: Beşiktaş Kasımpaşa şifresiz canlı anlatım izle|BJK Kasımpaşa canlı skor,maç kaç kaç ?

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Beşiktaş ve ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği maçta Kartal, Vodofone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde oynadığı son 18 karşılaşmada 9 galibiyet,6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 33 puanla 4.sırada yer alan Beşiktaş, son 18 haftada 6 galibiyet,4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ligin 11.sırasında bulunan Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu akşam 20.00’da Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı anlatım olarak izleme imkanı...

Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa ile 30. kez mücadele edecek. Ligde geride kalan 29 maçta ise Beşiktaş’ın 19 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa ise 3 kez 3 puana ulaşan taraf oldu.

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, yarın 20.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 9 galibiyet, 6 beraberlik 3 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

Eduok ikinci yarıya iyi başladı

İkinci yarıya Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 3-2’lik galibiyet ile başlayan Kasımpaşa, ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Paşa’da son hafta alınana galibiyette 3 golün ikisini kaydeden Samuel Eduok, lacivert-beyazlı ekipte en skorer isim. Turuncu-yeşilliler karşısında takımını sırtlayan Eduok, Vodafone Park’ta da Paşa’nın en etkili gol silahı durumunda bulunuyor.

Paşa Kartal’a geçit vermiyor

Kasımpaşa, Beşiktaş ile ligde oynadığı son karşılaşmalarda rakibinden puan ve puanlar almayı başardı. İki takım arasındaki son 5 müsabakada siyah-beyazlılar bir kez 3 puan alırken, Kasımpaşa ise iki galibiyet elde etti. İki karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.





Vagner Love Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Alanyaspor’un golcü futbolcusu Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının ardından forvet sorununu Vagner Love ile çözdü. Kartal, Alanyaspor’un başarılı golcüsü ve geçmiş dönemde de bir çok kulübün radarında olan Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan bilgilere göre Alanyaspor’a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Mitrovic, Club Brugge yolunda

Beşiktaş’ın genç defans oyuncusu Mitrovic’in ise Club Brugge’e kiralanması gündemde. Brugge yetkililerinin, Mitrovic’in sezon sonuna kadar takımlarında kiralık oynaması konusunda görüşmelere başladığı ve anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

Larin sorunu çözülüyor

Orlando City’de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cyle Larin, 10 günden beri siyah-beyazlılar ile antrenmanlara çıkıyordu. Orlando yetkilileriyle olan bonservis probleminin büyük kısmını çözen Beşiktaş’lı yetkililer, önümüzdeki günlerde bu transferi resmi olarak açıklayacak.



Beşiktaş Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Beşiktaş Kasımpaşa maçı şifresiz izlenebilir mi?

Beşiktaş Kasımpaşa maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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