CANLI İZLE | Beşiktaş - Kayserispor canlı izle goller izle | Beşiktaş maçı şifresiz izle

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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Beşiktaş maçının 'VAR' hakemi Ümit Öztürk oldu

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam sahasında Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kayserispor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem YaşarKemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak.

Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise Ümit Öztürk oldu. Öztürk, geçtiğimiz hafta Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev almıştı.

Beşiktaş ile Kayserispor 45. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Kayserispor, yarın 45. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 44 kez karşılaşan iki takım arasındaki maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 maçta Beşiktaş 25 kez kazanırken Kayserispor 11 kez kazandı. 8 maç da berabere bitti. Beşiktaş 73 gol atarken Kayserispor ise 37 gol attı.

İSTANBUL'DA 22 MAÇ

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig maçları çerçevesinde İstanbul'da 22 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekibin açık ara üstünlüğü gözleniyor. Beşiktaş 17 kez Kayserispor ise 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Beşiktaş 47 gol atarken Kayserispor ise İstanbul'da 16 gol atabildi.

EN GOLLÜ MAÇ

Beşiktaş ile Kayserispor arasında ligde oynanan 44 müsabakada sadece 1 kez 6 gol atıldı. 2010/2011 sezonundaki maçı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı. Bu maç iki takım arasındaki en gollü maç oldu. Beşiktaş'ın Kayserispor'a karşı en farklı galibiyeti 2015-2016 sezonunda idi. Beşiktaş sahasındaki bu maçı 4-0 kazanmıştı. Kayserispor'un rakibine karşı en farklı galibiyeti ise 2006/2007 sezonunda idi. Bu maçı Kayserispor sahasında 3-0 kazanmıştı.

Kayserispor'da şok sakatlık

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor'da 2 futbolcu sakatlandı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber'den sonra bu kez de Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin Acar sakatlandı.

Bu sezon bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen, Beşiktaş mücadelesinin hazırlık sürecinde ise hırsı ile dikkat çeken Deniz Türüç, taktik idmanda sakatlandı. Şut çalışması esnasında dizini tutarak kendini yere bırakan başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Milli futbolcunun dizinde 2. derece zorlama olduğu ve 2 hafta futbol oynamasının mümkün olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan Hasan Hüseyin Acar da akşam idmanında sakatlandı. İkili pozisyonda sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi ile sakatlanan Hasan Hüseyin'in parmağının kırıldığı haberi geldi. Böylece genç oyuncu da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimler arasına girdi.

