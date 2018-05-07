CANLI İZLE: Beşiktaş Kayserispor maçı şifresiz canlı izle anlatım|BJK Kayseri kaç kaç?

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Beşiktaş'ta hedefi rakipler belirleyecek!

Galatasaray mağlubiyetiyle ligde 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta hedefi rakiplerin performansı belirleyecek. Kalan 3 maçı kazanarak yoluna devam etmek isteyen Kartal'ın ligdeki konumu, rakiplerin puan kaybıyla ortaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'e büyük destek var. Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla kulüp tarihinin en başarılı Avrupa macerasını yaşatan Şenol Güneş'in, sezon sonunda görevinden ayrılacağı konuşulurken, taraftarlar ve yönetim, tecrübeli hocanın kalmasından yana. Ligin bitimine 3 hafta kalan takımda moral bozukluğu oluşmaması için bu konuları konuşmayan Güneş, futbolcuları Kayserispor maçına motive etmeye çalışıyor. Galatasaray yenilgisiyle ligde 4. sıraya gerileyen ve bitime 3 maç kala zirvenin 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta tek hedef Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarını kazanarak rakiplerin puan kaybını beklemek.

Negredo, Pepe, Caner ve Tosic yok

Perşembe günü Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, bir takım çevrelerden gelen 'Maça çıkacaklar' yorumuna karşın, Galatasaray maçının ardından 2 gün izin yapma kararı almıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçı hazırlıklarına çarşamba 18.00'de başlayacak" ifadeleri kullanılmıştı. Kayserispor mücadelesi öncesinde kadroda 4 eksik göze çarpıyor. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapatırken, Galatasaray maçında sakatlanan Negredo ve Pepe de sezon sonuna kadar takımdan uzak kalacak. Gomis'e yaptığı hareket sonrasında penaltıya sebebiyet veren ve kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Tosic de, Kayserispor maçında cezalı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan ihraç edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ilan ederken, kupadan da ihraç etti.

PFDK'nın bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası Beşiktaş'a verilen cezalar belli oldu. Kurulun aldığı kararlar şöyle:

"Beşiktaş'ın 03.05.2018 tarihli Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) Hükmen mağlup sayılmasına

2- Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine

3- Takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına

4- 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verilmiştir."

Beşiktaş Kayserispor nasıl canlı izlenir?





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