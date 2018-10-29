CANLI İZLE | Beşiktaş - Rizespor şifresiz canlı izle | Beşiktaş - Rizespor şifresiz veren kanallar izle

Beşiktaş - Çaykur Rizespor şifresiz canlı izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 15, Rizespor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan

Genk maçında alınan sonuç ve oynanan futbolun ardından taraftarının protesto ettiği Beşiktaş, Rizespor karşısında kritik bir maça çıkıyor. Ekim ayında maç kazanamayan siyah-beyazlılarda tek hedef 3 puan.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alan ve Avrupa Ligi'nde de son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, Rizespor maçında kritik bir viraja giriyor. Genk önünde oynanan futbol ve alınan sonucun ardından tribünlerin protesto ettiği siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında mutlak galibiyet kovalıyor. Ekim ayında maç kazanamayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın lider olarak bu ekibi toparlayacağını ve güzel sonuçların geleceğini söylemişti.

Rizespor'a karşı üstün

Beşiktaş, taraftarı önünde karşılaşacağı Rizespor'la bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. 27 mücadeleyi Beşiktaş kazanırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor sahadan 10 kez galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 25 maçta ise Beşiktaş 17 kez kazanırken, Rizespor 4 kez sahadan galip şekilde ayrıldı. 4 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada ise Rizespor 1 kez galip gelirken, 4 maç berabere bitti. Beşiktaş, son 5 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar yapacak. Ligin kapanış mücadelesi öncesinde Beşiktaş'ta sakat oyuncular Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro kurmasını zorlaştırıyor. Takımın en önemli isimlerinden Pepe, Ljajic, Adriano, Babel ve Tolgay sakat. Bu isimlerden Babel ve Ljajic'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Jeremain Lens ise sarı kart cezalısı. Rizespor'da ise 2 isim cezası nedeniyle oynamayacak. Samudio ve Abdullah Durak, kırmızı kart cezaları nedeniyle bu maçta kadroda olmayacak.

Beşiktaş-Rizespor maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu. Çakır'ın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak ise Barış Şimşek görev alacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'da başlayacak maçta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı müsabakada Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar da Yıldırım'ın yardımcılıklarını yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Barış Şimşek yer alacak.

Barış Şimşek haftayı 2 VAR, 1 AVAR ile tamamladı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesinin AVAR'ı Barış Şimşek, 10. haftayı 2 VAR, 1 de AVAR göreviyle tamamlamış oldu. Şimşek, 27 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma ile 28 Ekim Pazargünü E.Y. Malatyaspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği müsabakada VAR hakemi olmuştu.

42 yaşındaki hakem, haftanın kapanış maçlarından biri olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise VAR odasında bu kez Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak bulunacak.