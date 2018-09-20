CANLI İZLE | Beşiktaş - Sarpsborg canlı izle | Beşiktaş maçı şifresiz izle

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Sarpsborg ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadelede Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak.

Karşılaşmanın beIN Sports'tan yayınlanması bekleniyor.

Karşılaşmanın tüm detayları anbean haberimizde olacak.

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş'ta hedef iyi başlangıç

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta yarın oynanacak olan karşılaşma saat 19.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turda başlayan ve sırasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Partizan'ı geçerek gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, I grubundaki ilk mücadelesinde Norveç temsilcisi Sarpsborg'u ağırlayacak. Grubun en vasat takımı olarak dikkat çeken Sarpsborg karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, bu mücadele fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya sürmeyi düşünüyor. Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisini de hesaba katan tecrübeli teknik adam, hemen hemen her bölgede, ilk 11'de şans bulamayan isimlerle sahaya çıkacak.

Avrupa'da başka, ligde başka

Beşiktaş'ın geride kalan 6 Avrupa Ligi maçında özellikle savunmada başarılı olması dikkat çekiyor. 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan ve 3 gol yiyip rakip kalelere 14 gol atan Beşiktaş, Sarpsborg önünde de gruplara iyi başlamanın hesaplarını yapıyor. 92 milyon Euro'luk kadrosuyla grubun en güçlü takımı olarak dikkat çeken siyah-beyazlılarda, Karius, Vida, Ljajic ve Oğuzhan, piyasa değeri olarak rakip takımın tamamından daha fazla değere sahip. Sarpsborg'un toplam piyasa değeri 7 milyon 650 bin Euro. Takımın en değerli ismi ise 800 bin Euro piyasa değeri biçilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristoffer Zachariassen. Yarın saat 19.55'te başlayacak olan mücadeleyi Macaristan Federasyonu'nun Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını ise Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak.

Sarpsborg, Vodafone Park'ta son idmanını yaptı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek Norveç ekibi Sarpsborg son hazırlıklarını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Norveç ekibi Sarpsborg, deplasmanda 19.55'de Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Sarpsborg son idmanını karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta yaptı. Teknik Direktör Geir Bakke yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman takım halinde ısınma koşuları ile başladı. Ardından istasyon koşuları ve streching çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.