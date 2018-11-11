CANLI İZLE | Beşiktaş - Sivasspor şifresiz canlı izle | Beşiktaş - Sivasspor şifresiz veren kanallar izle | BJK maç izle

Beşiktaş - Sivasspor şifresiz canlı izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde antrenörler Hakan Keleş ve Yunus Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrası gruplar halinde top kapma çalışması yapıldı. Taktik ağırlıklı antrenmanın ardından çift kale maç ile 1.5 saat süren antrenman sona erdi. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş antrenmana katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip bugün saat 12.00'de havayoluyla İstanbul'a gidecek. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş maçında takımın başında antrenörler Hakan Keleş ve YunusKaya yer alacak.

Beşiktaş'ta Lens şoku

Genk maçının ilk yarısında sakatlanan Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Lens'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Lens'in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hollondalı oyuncunun bugün MR'ı çekildi. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucu; Lens'in sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlayan deneyimli oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

