CANLI İZLE: Bursaspor Başakşehir canlı izle şifresiz anlatım, Bursa Başakşehir maç kaç kaç?

Bursaspor Başakşehir maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Başakşehir ve orta sıralarda yer alan Bursaspor'un mücadele edeceği maçta Timsah Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Başakşehir'i i ağırlıyor. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmada 7 galibiyet,4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 25 puanla 9.sırada bulunan Bursaspor, son 17 haftada 11 galibiyet,3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 36 puan ile ligin ikinci sırasında bulunan Başakşehir ile karşılaşacak. Bugün saat 16.00’da Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz. İşte Bursaspor Başakşehir maçı ile ilgili iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Bursaspor, lideri ağırlıyor

Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı lider Başakşehir'i mağlup ederek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Süper Lig’de ilk yarıyı 25 puanla 9. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk maçında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kadrosunu Moussa Sow ve Grozav gibi isimlerle güçlendiren Timsah, Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bursaspor, taraftarı önünde yarın oynayacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapmak istiyor.

Süper Lig'de 22. randevu

İki takım yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 22. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 21 müsabakada yeşil-beyazlılar, 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 8 mücadele ise Başakşehir’in üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bursaspor 5 maçtır yenemiyor

Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul ekibi ile çıktığı son 5 maçta da galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, turuncu-lacivertli takıma karşı son galibiyetini 2014-2015 sezonunda Bursa’da oynanan karşılaşmada 4-1'lik skorla almıştı.

Düdük Bülent Yıldırım'da

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Bursaspor Başakşehir nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Bursaspor Başakşehir maçı şifresiz izlenebilir mi?

Bursaspor Başakşehir maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Bursaspor'da Başakşehir hazırlıkları başladı

Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan çalışma kontrol pas oyunuyla devam etti. Bursasporlu oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde hücum organizasyonları çalıştı.

Dün kupada oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular yapılan düz koşunun ardından antrenmanı tamamladı. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ertuğrul Ersoy tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlıkları devam eden Kofi Atta, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir’in tedavilerine devam edildi.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

