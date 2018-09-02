CANLI İZLE | Bursaspor Beşiktaş Canlı İzle|Bursa BJK Az Tv İdman Tv şifresiz canlı

Bursaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle Az Tv İdman Tv... İki takım taraftarları, Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Bursa BJK maçını heyecanla bekliyor. Bu maçı şifresiz olarak izlemek isteyen izleyiciler internet üzerinden yayın arayışındalar. Peki Bursaspor Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir? İşte Bursa BJK maçını canlı izlemenin yolları...

CANLI | Bursaspor 0-0 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

2' Bursaspor taraftarı maça oldukça coşkulu başladı.

5' Aytaç ve Saivet iyi paslarla ceza alanına sokuldu ancak son anda Pepe topa dokundu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

6' Aytaç ve Saivet iyi paslarla ceza alanına sokuldu ancak son anda Pepe topa dokundu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Sağ kanatta Adriano'yu geçen Barış'ın ortasında Vida'ya çarpan top dışarı gitti. Korner.

9' Latovlevici sağdan köşe vuruşunu kullandı, Medel kalabalık içinde kafayı vurdu.

10' Bursaspor'da Allano Lima, Karius ile karşı karşıya kaldı! Loris Karius, gole izin vermedi.

15' Duvar pasıyla Beşiktaş ceza alanına sokulan Furkan'ın şutu farklı şekilde dışarı gitti.

18' Quaresma'nın ortasında Pepe kafayı vurdu, top Kaleci Okan'da kaldı.

23' Quaresma'nın sağdan ortasında Furkan araya girmek istedi ancak top Karius'a kadar geldi.

28' Bursa'da maça su molası verildi. Tempo düşük seyrediyor bu dakikalarda...

30' Bursaspor'da Burak kenara geldi, Yusuf Erdoğan oyunda

31' Bursaspor tehlikeli geldi! Pepe'den sıyrılıp bir andaceza alanına giren Furkan'ı gole giderken Vida son anda engelledi. Bursasporlu futbolcular penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır oralı olmadı.

34' Yusuf'un soldan ortasında Stancu'ya gelen topu Karius çıktı ve aldı.

37' Yusuf Erdoğan sol çizgide 3 kişinin arasından çıkıp sıfıra indi, ortasında Pepe son anda dokundu topa.

41' Bursaspor 4'e 2 yakaladı Beşiktaş savunmasını, Furkan sağından bindiren Stancu'yu düşündü, Stancu'yu arkadan faulle durdurup atağı kesen Medel sarı kart gördü.

43' Latovlevici soldan içeri yolladı, kale sahasında oluşan karambolde Pepe son anda topu uzaklaştırdı.

45' İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hedef milli maç arasına galibiyetle girmek. Siyah-beyazlılarda bütün planlar galibiyet üzerine kuruldu.

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, milli maç arası öncesinde Bursaspor’a konuk oluyor. İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman takımı taraftarının maça alınmayacağı mücadele, yarın saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Beşiktaş 10 maçtır yenilmiyor

Bursaspor’a karşı son dönemde büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibine en son 2012-2013 sezonunda mağlup oldu. Bursa’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazanırken, Beşiktaş bu maçın ardından rakibini üst üste 9 maçta mağlup etmeyi başardı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Bursa’da oynanan mücadele 2-2 sona erdi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 112 karşılaşmada Bursaspor 20 galibiyet alırken, Beşiktaş rakibini 52 kez sahadan eli boş gönderdi. 40 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor’un sahasındaki karşılaşmalarda da Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 55 mücadelede Bursaspor 14, Beşiktaş ise 19 kez galip geldi. 22 mücadele berabere bitti.

Tolga ve Lens’in durumu belirsiz

Zorlu mücadele öncesi Bursaspor, Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Umut Nayir’i 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş ise uzun süredir peşinde olduğu Sırp futbolcu Adem Ljajic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Tolga ve Lens’in bu maça yetişme ihtimalleri var. Antrenman eksiği ve ağrıları olan Atiba ise forma giyemeyecek. Bursaspor’da ise Onur Atasayar, Emre Taşdemir, Abdullahi Shehu ve Stephane Badji, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek olan isimler.

Beşiktaş'ta Karius ve Ljajic kadroda

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transferler kaleci Karius ile Ljajic'i Bursaspor kadrosuna aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için kara yolu ile Bursa'ya gitti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Bursaspor maçı kadrosuna 23 futbolcumuzu dahil etti. Tecrübeli teknik adam yeni transferler Karius ve Ljajic'i de kadroya dahil etti. Bursa kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ryan Babel, Güven Yalçın, Alvaro Negredo, Cyle Larin, Vagner Love."

Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasını siyah-beyazlı taraftar izleyemeyecek

Bursa Timsah Arena Stadı'nda pazar günü Bursaspor-Beşiktaş arasında oynanacak maça siyah-beyazlı takımın taraftarları alınmayacak.

Bursaspor- Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursa Timsah Arena Stadı'nda karşılacak. Karşılaşmaya siyah beyazlı takımın taraftarlarının alınmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14 Ağustos tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak Bursaspor-Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımız stadyumda izleyemeyecektir” ifadeleri kullanıldı.