CANLI İZLE: Bursaspor Beşiktaş şifresiz canlı izle anlatım, Bursa BJK maç kaç kaç?

Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Beşiktaş ve orta sıralarda yer alan Bursaspor'un mücadele edeceği maçta iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 19 karşılaşmada 7 galibiyet,4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 25 puanla 10.sırada yer alan Timsah, son 19 haftada 10 galibiyet,6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 36 puanla 4.sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, bugün sahasında karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve Başakşehir ile Alanyaspor mücadelelerinde aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Bu akşam 20.00’da Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden şifresiz canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Bursa Beşiktaş maç özeti golleri ulaşabileceksiniz. İşte iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

Süper Lig’de 98. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 98. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 97 karşılaşmanın 45’inde Beşiktaş sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 16 mücadelede 3 puana uzanmayı başardı. 36 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş 9 maçtır yeniyor

Konuk ekip Beşiktaş ligde Bursaspor'a karşı oynadığı son 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Pinto, Batalla ve Ferhat Kiraz ile bulduğu gollerle 3-0’lık skorla almıştı.

Bursaspor’da eksik çok

Bursaspor’da sakatlıkları devam eden kaptan Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve Ertuğrul Ersoy’un yanı sıra kart cezalısı Mikel Agu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle son oynanan Alanyaspor müsabakasında görev alamayan Badu’nun da şans bulması halinde sahada yer alabileceği bildirildi.

Bilet satışlarında son durum

Sezon başında 26 bin kombine satan Bursaspor’da, Beşiktaş maçı için satışa çıkarılan 11 bin dolayındaki biletlerden 4 bin 375 adet satıldığı bildirildi. Biletlerin maç saatine kadar tükenmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girecek.

Bursaspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Bursaspor Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilir mi?

Bursaspor Beşiktaş maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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