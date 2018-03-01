CANLI İZLE: Bursaspor Kayserispor Maçı Canlı Şifresiz İzle | Bursa Kayseri Maçı Kaç Kaç? (beIN SPORTS İzle)

Bursaspor Kayserispor maçı canlı izleme detayları haberimizde. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Futbol severler Bursaspor Kayserispor maçını canlı ve şifresiz izlemek için aramalar yapıyor. Peki Bursaspor Kayserispor maçının canlı ve şifrsiz izlemenin yolları nelerdir? Bursaspor Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bursaspor Kayserispor maçı ile ilgili detaylar...Bursaspor ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 27 puanla 12.sırada buluyor. Kayserispor ise 10 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Bursaspor kritik maçı kazanarak galibiyetle tanışmak istiyor. İşte kritik maçla ilgili tüm detaylar...

Le Guen için son şans

Ligde 9 maçtır kazanamayan Bursaspor, 24. hafta müsabakasında yarın Kayserispor’u ağırlayacak. Yeşil-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Le Guen için bu karşılaşma son şans olarak görülüyor.

Spor Toto Süper Lig’de 9 haftadır galibiyete hasret olan yeşil-beyazlı ekip, 24. haftanın açılış müsabakasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Son alınan 5-0’lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen için sarı-kırmızılılara karşı oynanacak mücadelede son şans olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Özlüce Tesisleri’nde yapılan yönetim kurulu toplantısında Le Guen ile devam kararı alınırken, Kayserispor mücadelesinden de kötü sonuç çıkması halinde Fransız çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

22. randevu

İki ekip, Süper Lig’de daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Kayserispor 11 kez galibiyete uzanırken, Bursaspor ise 9 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Bursaspor, rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

Sow dönüyor

Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle son oynanan 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow, şans bulması halinde yarınki karşılaşmada sahada yer alabilecek. Bursaspor’da Badu’nun sakatlığı ise sürüyor.

BURSASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS kanalından izlenebilecek.

BURSASPOR KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇİÇEK(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)

Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alanda küçük kalelerle oynanan oyunla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve

Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kayserispor'da Bursaspor maçı mesaisi başladı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Cristian Petre yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü. Futbolcuların neşeli olduğu antrenmana, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı öğrenildi.



Ali Ay: "Sow konusunda hata yaptık"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, bu sezon transferde yalnızca Sow konusunda hata yaptıklarını düşündüğü söyledi.

Bursaspor’un Olağan Divan Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ve Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra Başkan Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri Adem Sakarya, Fatih Pulat, Cem Öztürk, Hakan Hacızade, Görkem Akbaş ve üyeler katıldı.

Divanda konuşan Başkan Ali Ay, “Bana her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama namusumuz ve şerefimiz ile ilgili bir şey söylenirse dişlerimi gösteririm. Biz sabırlı insanlarız, Mayıs’ta görüşeceğiz. Başkan adayları çalışmalarını yapıyorlar. Ben de kararımı vereceğim. Stadyumun altındaki dükkanlar ile ilgili bir soru gelmişti. Bundan 2 ay önce bir toplantı yaptık, biliyorsunuz burada en büyük handikap 1. güvenlik alanıydı. O alan olduğu sürece kiraya vermek mümkün değil. Son olarak valimizle konuştuk, büyük ihtimalle 1 maç denenecek. Eğer olursa aylık 200 bin Euro gibi bir rakam gözüküyor. 3-4 firma ile görüştük” dedi.

“Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum”

Bu sezon transferde sadece Moussa Sow konusunda hata yaptıklarını ifade eden Başkan Ay, “Maalesef bazı şeyler olmuyor. Ben egosu olan bir insan değilim. Bu takım hepimizin takımı. 5-6 maçtır negatif enerji yayılıyor. Birlik olalım, birlik olduğumuzda neler yapacağımız biliniyor. Ben bireysel olarak takımımızdan memnunum ama takım olma konusunda sıkıntı yaşadık. Bu sene yaptığımız transferlerde sadece Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum. O da bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta 11 başlayacak ve inşallah yararlı olacak. Bir önceki kurulda Le Guen bizim değerlerimizden bir tanesiydi. Biz Le Guen’i gönderseydik 20 tane sorunumuz olacaktı. Kupadan elenmemizin takımımızın üzerinde negatif etkisi olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda topladığımız puanların çoğunu Kayserispor maçının ardından kazandık. Bu yüzden fikstür de çok önemli. Oyuncularımız da söz verdi. İnşallah Kayserispor maçını kazanacağız. 25 bine yakın kombine sattık, ancak sattığımız kombine Beşiktaş maçının bir günlük hasılatı. ‘İmza günlerini devam ettirelim’ denildi. Ancak o gün 3 bin kişi gelmiş ve 60 adet ürün satılmış” diye konuştu.

