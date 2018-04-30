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CANLI İZLE | Bursaspor - Konyaspor | Bursaspor Konyaspor maçı izle golleri izle

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - Konyaspor mücadelesi hangi kanalda? İşte Bursaspor Konyaspor mücadelesini izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Bursaspor - Konyaspor | Bursaspor Konyaspor maçı izle golleri izle

30 Nisan 2018 20:35

Bursaspor - Konyaspor maçı... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek.


Saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcü yapacak.


Bu sezon istediği sonuçları alamayan Bursaspor şimdiye kadar çıktığı 30 mücadelede topladığı 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 32 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor.


Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Bursaspor deplasmanda Karabükspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemine son vermişti. Konyaspor ise son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İç Anadolu temsilcisi son 5 maçta mağlubiyet almazken bu maçların 3'ünden 3 puanla ayrılmayı başardı.


Öte yandan iki takım arasında Konya'da ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-0'lık net bir skorlakazanmayı başarmıştı.

BURSASPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren Bursaspor - Konyaspor mücadelesi beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00.

İLK YARI OYNANIYOR | Bursaspor 2-0 Konyaspor
29' Sow 35' Ertuğrul


BURSASPOR - KONYASPOR MÜCADELESİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


BURSASPOR - KONYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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