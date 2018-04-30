CANLI İZLE | Bursaspor - Konyaspor | Bursaspor Konyaspor maçı izle golleri izle

Bursaspor - Konyaspor maçı... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek.



Saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcü yapacak.



Bu sezon istediği sonuçları alamayan Bursaspor şimdiye kadar çıktığı 30 mücadelede topladığı 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 32 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor.



Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Bursaspor deplasmanda Karabükspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemine son vermişti. Konyaspor ise son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İç Anadolu temsilcisi son 5 maçta mağlubiyet almazken bu maçların 3'ünden 3 puanla ayrılmayı başardı.



Öte yandan iki takım arasında Konya'da ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-0'lık net bir skorlakazanmayı başarmıştı.

BURSASPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren Bursaspor - Konyaspor mücadelesi beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00.

İLK YARI OYNANIYOR | Bursaspor 2-0 Konyaspor

29' Sow 35' Ertuğrul



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