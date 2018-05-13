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CANLI İZLE | Bursaspor Trabzonspor canlı izle goller izle

Bursaspor Trabzonspor! Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. İşte Bursaspor - Trabzonspor maçını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI İZLE | Bursaspor Trabzonspor canlı izle goller izle

13 Mayıs 2018 16:00

Bursaspor - Trabzonspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.


Saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcıları ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen olacak.


Ligde geride kalan haftalarda Bursaspor topladığı 39 puanla 11. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 49 puanla 5. sırada bulunuyor.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 kazanmayı başarmıştı.


BURSASPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ YAYINCISI DA BELLİ OLDU


Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Bursaspor - Trabzonspor mücadelesinin yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.


BURSASPOR - TRABZONSPOR MÜCADELESİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


BURSASPOR - TRABZONSPOR MÜCADELESİNİN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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