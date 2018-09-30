CANLI İZLE | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe canlı izle goller izle | Fenerbahçe maçı şifresiz izle | beIN SPORTS izle

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe canlı izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 7, Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında çıkış arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alacağı galibiyetle moral bulup ligde üst basamaklara çıkmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, alacağı galibiyetle moral bulup puan tablosunda da üst sıralara çıkmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 6 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Deplasmanda gol bulamıyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon oynadığı son 4 deplasman maçında 18 gol atarken, bu sezon ise 3 deplasman maçında sadece 1 gol buldu. Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarını 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sadece Konyaspor'u 1-0 yenmiş ve tek golünü de bu maçta kaydetmişti.

Ayew takımı sırtlıyor

Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew takımını sırtlıyor. Sarı-lacivertli ekip adına 6 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Ayew'in Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği iki golde de asisti yapan oyuncu Hasan Ali Kaldırım oldu.

2 yabancı sahada olmayacak

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanından dolayı 2 yabancı isim kadroda olmayacak. Sakatlığı süren Martin Skrtel, Rizespor maçında forma giyemeyecek. Yabancı kontenjanına takılacak diğer ismin kim olacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz haftalarda Skrtel kadrodayken, Dirar ve Soldado arkadaşlarından ayrı kalan futbolcular olmuştu.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynayacağı maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, Tolga Ciğerci ve Martin Skrtel'in sakatlıkları sürüyor.

Çaykur Rizespor'un Cüneyt Çakır karnesi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak.

Çaykur Rizespor, daha önce Cüneyt Çakır'ın yönettiği 31 maçtan; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Çakır, Çaykur Rizespor'un evinde oynadığı 18 maçını yönetirken, deplasmanda ise 13 müsabakada düdük çaldı. Çaykur Rizespor, söz konusu müsabakalarda iç sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken, deplasmanda ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Çakır söz konusu müsabakalarda Çaykur Rizespor takımına toplamda 60 sarı kart, 5 kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe ise, daha önce Cüneyt Çakır'ın yönettiği 48 maçta 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etmiş.