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CANLI İZLE | Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçı canlı izle goller izle

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçı! Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile Gazişehir Gaziantep karşılaşacak.Peki Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçını izleme rehberi ve maçın detayları..

CANLI İZLE | Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçı canlı izle goller izle

05 Mayıs 2018 16:00

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçı! Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.


Saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay küçük yönetecek.
Spor Toto 1. Lig'de son haftaya girilirken ev sahibi Çaykur Rizespor için bu maç bir anlam ifade etmiyor. Karadeniz ekibi ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Lig'e yazdırdı. Gazişehir Gaziantep ise play -off'u garantilemiş pozisyonda yer alıyor.


Ligde geçen hafta Rizespor deplasmanda Ümraniyespor'u konuk etmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Gazişehir Gaziantep ise kendi sahasında Balıkesirspor'a aynı skorla mağlup olmuştu.


ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU


Spor Toto 1. Lig'de son hafta oynanacak Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçının yayıncısı belli oldu. İki takım arasındaki maç beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.


ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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